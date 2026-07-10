Tajna savršenih uštipaka: 3 recepta za najbolje uštipke bez viška masnoće

Zlatne, hrskave loptice s mekom i prozračnom unutrašnjošću omiljeni su doručak, brza večera ili utješni međuobrok za sve generacije

Malo je jela koja tako snažno prizivaju sjećanja na djetinjstvo i toplinu doma kao što to čine uštipci. Miris vrućeg ulja i svježe pečenog tijesta koji se širi kuhinjom univerzalni je signal da se sprema nešto posebno, jednostavno, a opet neodoljivo. Zlatne, hrskave loptice s mekom i prozračnom unutrašnjošću omiljeni su doručak, brza večera ili utješni međuobrok za sve generacije. Ipak, put do savršenstva često je popločan razočaranjima. Najčešći problem s kojim se susreću i iskusne domaćice jest višak masnoće koji ova peciva upiju tijekom prženja, pretvarajući ih u teške i teško probavljive zalogaje. Srećom, tajna laganih i nemasnih uštipaka ne leži u kompliciranim receptima, već u nekoliko provjerenih trikova iz bakine bilježnice.

Ključ je u temperaturi, a ne u receptu

Prije nego što zaronimo u recepte, ključno je riješiti najveći problem - mlako ulje. Većina nas grije ulje na srednjoj vatri iz straha da ne zagori, no upravo tu nastaje pogreška. Kad ulje nije dovoljno vruće, tijesto ga upija poput spužve. Umjesto da trenutno stvori hrskavu koricu koja zatvara pore, tijesto se polako kuha, a masnoća ulazi duboko u njegovu strukturu. Rezultat su uštipci koji ostavljaju sjajne tragove na prstima i papirnatom ubrusu.

Stručnjaci i stare kuharice slažu se: idealna temperatura za prženje je između 170 i 190 Celzijevih stupnjeva. Ako nemate kuhinjski termometar, poslužite se jednostavnim testom. Ubacite komadić tijesta u tavu; ako odmah zacvrči i ispliva na površinu unutar dvije-tri sekunde, ulje je spremno. Druga je metoda uranjanje drške drvene kuhače - ako se oko nje stvore mjehurići, možete početi s prženjem. Jednako je važno ne pretrpavati tavu. Prženje manje količine uštipaka odjednom osigurava da temperatura ulja ne padne naglo, što je presudno za postizanje zlatne i suhe korice.

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Dva sastojka koja mijenjaju sve

Osim pravilne temperature ulja, postoje i dva gotovo zaboravljena sastojka koja jamče lagane uštipke. Prvi je mala čašica rakije. Da, dobro ste pročitali. Dodatak žestokog pića poput lozovače, šljivovice ili čak ruma u tijesto stari je trik koji čini čuda. Alkohol tijekom prženja brzo isparava i pomaže da se vanjski sloj tijesta brže "zatvori", stvarajući barijeru koja sprječava upijanje ulja. Ne brinite, okus alkohola se uopće neće osjetiti, a vaši će uštipci biti nevjerojatno prhki.

Drugi tajni saveznik su mliječni proizvodi u kombinaciji s praškom za pecivo ili sodom bikarbonom. Jogurt, kiselo mlijeko ili vrhnje ne samo da daju tijestu vlažnost i mekoću, već njihova blaga kiselost reagira s praškom za pecivo, stvarajući mjehuriće zraka koji tijesto čine prozračnim i laganim, čak i bez kvasca. Taj proces rezultira uštipcima koji "rastu kao ludi" i tope se u ustima.

Tri recepta za savršene uštipke

Iako postoji bezbroj recepata za uštipke, donosimo tri provjerene verzije koje, uz primjenu spomenutih savjeta, uvijek uspijevaju.

Brzi uštipci s jogurtom (bez kvasca)

Ovaj je recept spas kada vas uhvati iznenadna želja za nečim toplim ili se pojave nenajavljeni gosti. Gotovi su za manje od pola sata.

Sastojci:

1 jaje

1 čaša tekućeg jogurta (200 ml)

14 ravnih žlica glatkog brašna

½ vrećice praška za pecivo

prstohvat soli

Priprema:

Pjenjačom umutite jaje, dodajte jogurt i sol. Zatim postupno umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo dok ne dobijete glatku smjesu, gušću od one za palačinke. Žlicu svaki put kratko umočite u vruće ulje, a zatim njome vadite smjesu i spuštajte je u tavu. Pržite ih na srednje jakoj vatri dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Tradicionalni uštipci s kvascem

Za one koji cijene tradiciju i spremni su uložiti malo više vremena, ova verzija s kvascem pruža vrhunac mekoće.

Sastojci:

400 g glatkog brašna

250 ml jogurta ili mlijeka

1 jaje

1 vrećica suhog kvasca

1 žličica šećera

1 žličica soli

1 žlica ulja

1 čašica rakije

Priprema:

Prvo aktivirajte kvasac u malo mlakog mlijeka sa šećerom. Zatim sve sastojke zamijesite u mekano, elastično tijesto. Pokrijte ga i ostavite na toplom oko 45 minuta da udvostruči volumen. Dignuto tijesto možete razvaljati pa rezati na oblike ili jednostavno vaditi komade nauljenom žlicom i pržiti u dubokom, vrućem ulju.

Slani uštipci sa sirom

Za sve ljubitelje slanih zalogaja, uštipci sa sirom prava su poslastica.

Sastojci:

2 jaja

200 ml mlijeka

2 žlice ulja

1 žličica soli

300 g brašna

1 vrećica praška za pecivo

150 g izmrvljenog feta ili svježeg sira

Priprema:

U zdjeli pomiješajte jaja, mlijeko, ulje i sol. Postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Na kraju lagano umiješajte 150 g izmrvljenog feta ili svježeg sira. Smjesa će biti nešto gušća zbog sira. Žlicom vadite hrpice tijesta i pržite ih u vrućem ulju dok ne porumene. Najbolji su dok su vrući, posluženi uz kiselo vrhnje ili kao prilog narescima.

Bilo da ih poslužujete slatke s džemom i šećerom u prahu ili slane uz kajmak, sir i pršut, ovi će recepti i savjeti osigurati da vaši uštipci uvijek budu baš onakvi kakve pamtite iz djetinjstva: zlatni, prozračni, mirisni i, što je najvažnije, bez ijedne kapi viška ulja.

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