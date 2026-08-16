Koliko dobro zapažate? Pogledajte ovu fotografiju 15 sekundi i provjerite kakav ste detektiv

Način na koji usmjeravamo pažnju utječe i na ono čega ćemo se kasnije sjećati

Marina Kapov iz serije 'IQ 160' pamti nevjerojatnu količinu detalja i upravo joj ta sposobnost pomaže da primijeti ono što drugima promakne. No koliko biste se vi dobro snašle kada biste morale zapamtiti desetak sitnica u samo nekoliko sekundi?

Vrijeme je za mali test pamćenja i koncentracije.

Pred vama je fotografija svakodnevne situacije. Imate samo 15 sekundi da je dobro proučite. Nemojte zapisivati ništa, nemojte se vraćati na fotografiju i pokušajte zapamtiti što više detalja.

Spremne?

Gledajte fotografiju 15 sekundi.

Generirano pomoću UI

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14... 15!

Slijedi deset pitanja koja će provjeriti koliko ste detalja zaista zapamtile.

Test zapažanja

1. Koje je boje bila šalica na stolu?

A) Bijele

B) Plave

C) Žute

2. Koliko je knjiga bilo na stolu?

A) Jedna

B) Dvije

C) Tri

3. Je li na fotografiji bio mobitel?

A) Da

B) Ne

4. Koje je boje bio jastuk?

A) Bež

B) Zeleni

C) Ružičasti

5. Što se nalazilo pokraj šalice?

A) Žlica

B) Mobitel

C) Naočale

6. Koliko je biljaka bilo u prostoriji?

A) Jedna

B) Dvije

C) Tri

7. Je li na zidu bio sat?

A) Da

B) Ne

8. Koji se predmet nalazio na podu?

A) Torba

B) Cipele

C) Knjiga

9. Je li prozor bio otvoren ili zatvoren?

A) Otvoren

B) Zatvoren

10. Je li na podu tepih?

A) Da

B) Ne

Rezultati

0–3 točna odgovora: Ups! Ova fotografija vas je očito uspjela prevariti. Možda ste gledale, ali niste baš promatrale. 😉

4–6 točnih: Solidno! Primijetile ste glavne detalje, ali nekoliko sitnica ipak vam je promaklo.

7–8 točnih: Vrlo dobro! Imate odlično oko za detalje i prilično dobro pamtite ono što vidite.

9–10 točnih: Marina Kapov, imamo konkurenciju! Vaše vizualno pamćenje očito radi punom parom.

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