Balenciagina torba koju su obožavale Kate Moss i sestre Olsen ponovno je među najpoželjnijima

Nakon godina u sjeni, Balenciagina legendarna City torba ponovno je među najpoželjnijim modnim dodacima. Model koji je obilježio modu 2000-ih doživljava veliki povratak zahvaljujući novim interpretacijama, ali i rastućoj nostalgiji za Y2K estetikom. Sve upućuje na to da ćemo je uskoro viđati posvuda

Balenciagina City torba službeno se vratila na modnu scenu, a čini se da je njezin novi uspon tek počeo. Kultni model koji je početkom 2000-ih bio nezaobilazan dio garderobe brojnih trendseterica ponovno je među najpoželjnijim luksuznim torbama, a modni svijet već predviđa da će upravo ona obilježiti nadolazeće sezone.

Balenciaga

Prvi put predstavljena početkom 2000-ih za vrijeme kreativnog vodstva Nicolasa Ghesquièrea, City torba brzo je postala sinonim za opušteni luksuz. Potpuno drugačija od tadašnjih popularnih strukturiranih modela, osvojila je modnu publiku mekanom kožom, pomalo zgužvanom siluetom, resama, metalnim zakovicama i prepoznatljivim motociklističkim detaljima. Posebnu draž davala joj je činjenica da nije bila ukrašena velikim logotipima – prepoznavali su je samo oni koji su doista pratili modu.

Popularnosti su pridonijele i brojne zvijezde tog vremena. Kate Moss, Nicole Richie i sestre Olsen gotovo se ne mogu zamisliti bez City torbe na fotografijama iz ranih 2000-ih, a upravo je taj period danas jedan od najvećih izvora modne inspiracije. S povratkom Y2K estetike bilo je samo pitanje vremena kada će se vratiti i ovaj kultni model.

Novi zamah torba je dobila kroz suvremene reinterpretacije, a dodatnu pažnju privukla je na prvoj haute couture reviji Pierpaola Picciolija za Balenciagu. Ondje je predstavljena u dosad najraskošnijem izdanju – prekrivena s čak 40 tisuća Swarovski kristala. Umjesto klasičnog modnog dodatka, City torba pretvorena je u svojevrsni couture dragulj koji briše granicu između torbe i nakita.

Profimedia

Iako će verzija s kristalima ostati rezervirana za rijetke kolekcionare i njezina cijena zasad nije objavljena, poruka je jasna – City torba ponovno postaje jedan od ključnih Balenciaginih modela. Upravo zato ne čudi što modni stručnjaci već predviđaju da ćemo uskoro viđati brojne verzije ovog dizajna. Od luksuznih reinterpretacija do high street modela inspiriranih njezinom prepoznatljivom siluetom, mekana koža, metalni detalji i ležerni oblik ponovno bi mogli dominirati modnom scenom već ove jeseni.

Balenciaga

Nakon više od dva desetljeća od svog prvog predstavljanja, ova je torba pravi dokaz da dobar dizajn nikad ne izlazi iz mode – samo čeka pravi trenutak za veliki povratak.

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