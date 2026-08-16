Kakve ćemo traperice nositi ove jeseni? Izdvojili smo trendi modele iz novih kolekcija

Bezvremenski klasik koji ne poznaje trendove ni sezone, a i ove jeseni nosit ćemo ih u različitim krojevima, bojama i varijacijama. Prvi trendi modeli traperica već su stigli u high street ponudu, a u nastavku donosimo naše favorite

Traperice su jedan od onih bezvremenskih klasika koji nikada zapravo ne izlaze iz mode. Nosimo ih iz sezone u sezonu, a s dolaskom hladnijih dana ponovno dolaze u fokus i postaju jedan od ključnih komada svakodnevne garderobe. I ove jeseni traper će biti itekako poželjan, no naglasak će biti na modelima koji donose nešto drugačiju siluetu i osvježavaju klasične kombinacije.

Kada je riječ o krojevima, ove jeseni nećemo se držati samo jednog modela. I dalje ćemo nositi široke traperice koje su se posljednjih sezona nametnule kao jedan od najvećih trendova, ali pažnju će privlačiti i ravni krojevi, modeli naglašenog struka te nešto uži krojevi koji se polako vraćaju u modu. Posebno će dobro izgledati modeli koji lijepo prate liniju tijela, ali nisu sasvim uski poput klasičnih skinny traperica.

Osim kroja, zanimljive će biti i različite varijacije denima. Tamnoplavi traper savršen je za elegantnije jesenske kombinacije i lako može zamijeniti klasične crne hlače, dok će svjetlije nijanse ostati odličan izbor za ležerne outfite. Tu su i sivi, crni te isprani modeli, kao i efektne traperice s detaljima poput vidljivih šavova i neobičnih džepova ili one nešto izraženijih boja poput crvene.

Prednost traperica je, naravno, u njihovoj svestranosti. Jednako će dobro funkcionirati uz običnu majicu i tenisice, kao i uz košulju, sako i mokasinke, dok će u onim najhladnijim danima odlično izgledati uz pletivo, kapute i čizme. Upravo zato teško je zamisliti jesensku garderobu bez barem nekoliko kvalitetnih para traperica.

Prvi trendi modeli već su stigli u ponudu high street brendova, a izbor je dovoljno raznolik da će svatko pronaći kroj koji mu odgovara. U nastavku donosimo naše favorite među trapericama koje ćemo rado nositi ove jeseni.

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

COS - 89 €

COS - 99 €

COS - 79 €

COS - 89 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 80 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

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