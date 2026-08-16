Kakve ćemo traperice nositi ove jeseni? Izdvojili smo trendi modele iz novih kolekcija
Traperice su jedan od onih bezvremenskih klasika koji nikada zapravo ne izlaze iz mode. Nosimo ih iz sezone u sezonu, a s dolaskom hladnijih dana ponovno dolaze u fokus i postaju jedan od ključnih komada svakodnevne garderobe. I ove jeseni traper će biti itekako poželjan, no naglasak će biti na modelima koji donose nešto drugačiju siluetu i osvježavaju klasične kombinacije.
Kada je riječ o krojevima, ove jeseni nećemo se držati samo jednog modela. I dalje ćemo nositi široke traperice koje su se posljednjih sezona nametnule kao jedan od najvećih trendova, ali pažnju će privlačiti i ravni krojevi, modeli naglašenog struka te nešto uži krojevi koji se polako vraćaju u modu. Posebno će dobro izgledati modeli koji lijepo prate liniju tijela, ali nisu sasvim uski poput klasičnih skinny traperica.
Osim kroja, zanimljive će biti i različite varijacije denima. Tamnoplavi traper savršen je za elegantnije jesenske kombinacije i lako može zamijeniti klasične crne hlače, dok će svjetlije nijanse ostati odličan izbor za ležerne outfite. Tu su i sivi, crni te isprani modeli, kao i efektne traperice s detaljima poput vidljivih šavova i neobičnih džepova ili one nešto izraženijih boja poput crvene.
Prednost traperica je, naravno, u njihovoj svestranosti. Jednako će dobro funkcionirati uz običnu majicu i tenisice, kao i uz košulju, sako i mokasinke, dok će u onim najhladnijim danima odlično izgledati uz pletivo, kapute i čizme. Upravo zato teško je zamisliti jesensku garderobu bez barem nekoliko kvalitetnih para traperica.
Prvi trendi modeli već su stigli u ponudu high street brendova, a izbor je dovoljno raznolik da će svatko pronaći kroj koji mu odgovara. U nastavku donosimo naše favorite među trapericama koje ćemo rado nositi ove jeseni.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!