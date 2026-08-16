Pravo su nadahnuće: Žene rođene u znaku lava posebne su zbog ovih pet osobina

Žene rođene u horoskopskom znaku lava, odnosno lavice, kako ih kolokvijalno volimo zvati, iskrene su, kreativne i strastvene, ali i puno više od toga

Ako si rođena između 23. srpnja i 22. kolovoza ili si okružena ženama koje su rođene u ovom horoskopskom znaku, onda znaš koliko su posebne zbog svoje snage i tvrdoglavosti. Ovo je vatreni znak i predstavlja ga lav - moćna životinja koji u sebi nosi nešto kraljevsko (nije bez razloga "kralj džungle"). Lavovi će uvijek boriti za ono u što vjeruju, ali s druge strane obožavaju se pokazati u novoj, glamuroznoj odjeći. U svakom slučaju, oba scenarija zahtijevaju nevjerojatno samopouzdanje, a tako astrologija opisuje i žene rođene u ovom znaku. Drugim horoskopskim znakovima, lavice mogu izgledati i pomalo zastrašujuće, ali one u sebi nose toliko divnih osobina.

Žene rođene u ovom ljetnom znaku pravo su nadahnuće za svoju okolinu jer većina ljudi želi kao one strastveno putovati kroz život, ploviti bez straha, ali i sve oko sebe ostaviti bez daha. Iako je samopouzdanje koje nose posebno i mnogi im zavide, postoje i manje pozitivne osobine koje mogu imati. Na primjer, mogu biti izuzetno lijene (odmarat će kao lav u prirodi), a i njihova tvrdoglavost može biti toliko snažna da nikada neće priznati da su učinile nešto pogrešno. Također, znaju biti izuzetno osjetljive, ali uvijek su odane ljudima koje vole. Naravno, prvo moraju dokazati da su vrijedni njihove ljubavi i pažnje jer nemaju strpljenja za svakakve ljude. Kao i svaki horoskopski znak imaju svoje snage i slabosti. No, žene rođene u ovom znaku posebno su voljene, a zašto je tako provjeri u nastavku.

Imaju veliko srce i jako su drage

Ljudi ih vole zbog pažnje koju poklanjaju drugima. One će uvijek misliti prvo na druge, a onda na sebe. Vrlo su im važne potrebe ljudi koje vole, a obitelj im je na posebnom mjestu. Nikad se ne srame pokazati ​​naklonost i ljubav, posebno prema najbližima.

Vrlo su kreativne

Žene rođene u ovom znaku imaju taj unutarnji nagon za radom, ali i za kreativnošću. One će pokazati umjetnost bilo kojem poslu. Naklonjene su pisanju, modi, plesu i pjevanju, ali svoju kreativnost će pokazati i u drugim poslovima. Estetika im je jako važno i imaju vrlo istančan ukus. Ne smijemo zaboraviti da je velika Coco Chanel rođena u ovom znaku.

Izravne su i snažne

Iako bismo prvo pomislili da je ovo nešto negativno, ne postoji ništa divnije od ljudi koji mogu iskreno reći što misle, a to mogu tipične pripadnice ovog znaka. Nikada se ne boje biti iskrene, posebno ako misle da će to donijeti dobro za sve ljude oko njih. Možda će ponekad uvrijediti neke ljude, ali mnogi od njih će kasnije cijeniti njihovu izravnost. Lavice samo žele sve najbolje za ljude koje vole i neće se ustručavati i kada trebaju reći kritiku ako je to nešto što dugoročno može koristiti.

Strastvene su i energične

Neodoljive su zbog toga što čine sve što kako bi došle do svog cilja. Također su vrlo strastvene, zabavne, ali i vrlo organizirane u svom radu. Ovo je poprilično impresivno jer vrlo lako donose odluke, ali može biti ponekad i opasno jer će tako vrlo lako dominirati. Zbog toga žene rođene u ovom znaku trebaju imati partnera koji je samopouzdan, samosvjestan, dobro se poznaje i na istoj je intelektualnoj razini kao i ona.

Samopouzdane su i rođeni vođe

I na kraju, ako muškarac želi ženu koja zna što želi, onda je lavica pravi izbor za njega. Vrlo lako sklapaju prijateljstva zbog svog samopouzdanja i rijetko tko će im moći odoljeti. Također, imaju vrlo zdrav smisao za humor zbog čega ljudi vole biti u njihovom društvu. No, biti u ljubavnoj vezi s ovom ženom je pravi izazov jer nosi u sebi veliku snagu i iskrenost.

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