Losos se često presuši u pećnici, no jedan sastojak iz kuhinje jamči sočnost

Kako bi se spriječio ovaj neželjeni ishod, kuharica Katie Workman otkrila je tehniku koja jamči savršeno sočan losos svaki put

Losos je idealan odabir za laganu i brzu večeru, osobito tijekom toplijih dana. Njegova priprema ne zahtijeva dugo stajanje u vrućoj kuhinji, a nutritivno je bogat i zasitan. Iako se uglavnom smatra jednostavnim za kuhanje, mnogi se susreću s istim problemom: suh, gumenast i bezukusan file koji je izgubio svu svoju sočnost. No, rješenje je nevjerojatno jednostavno i većina ga već ima u svojoj smočnici.

Riba je znatno manje masna od drugih vrsta mesa, što znači da joj nedostaje deblji sloj masnoće koji bi je štitio od visoke temperature u pećnici. Iako je losos masniji od većine riba, i dalje je osjetljiv na toplinu. Tijekom pečenja, vlaga iz mesa isparava, a s njom nestaju i svi dragocjeni sokovi koji mu daju bogat okus i mekoću. Kada losos postane prepečen, često ispušta bijelu tvar poznatu kao albumin. To je protein koji se zgrušava na visokoj temperaturi i jasan je znak da riba gubi vlagu i zdrave omega-3 masne kiseline.

Tajna je u maslinovom ulju

Kako bi se spriječio ovaj neželjeni ishod, kuharica i osnivačica portala TheMom100, Katie Workman, otkrila je tehniku koja jamči savršeno sočan losos svaki put. Njezin trik leži u korištenju maslinovog ulja, koje djeluje kao zaštitni sloj. "Ova jednostavna marinada od maslinovog ulja, češnjaka i začinskog bilja dodaje okus, ali što je još važnije, pomaže u zaštiti lososa od isušivanja u pećnici. Marinada na bazi maslinovog ulja osigurava da se riba ne isuši tijekom pečenja", objasnila je Workman.

Maslinovo ulje oblaže kožu i meso lososa te stvara barijeru koja usporava isparavanje vode s vanjskog sloja ribe. Na taj način vlaga i sokovi ostaju zarobljeni unutar fileta, čuvajući njegovu nježnu teksturu. Osim toga, ulje naglašava prirodno bogat okus lososa i pomaže u postizanju savršeno hrskave kožice, što je kombinacija kojoj mnogi teže. Ovaj pristup zahtijeva minimalan trud, a rezultat je zlatni, sočan filet koji se topi u ustima.

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Recept za najsočniji losos iz pećnice

Ovaj jednostavan recept čiji je ključni sastojak maslinovo ulje gotov je za svega desetak minuta aktivne pripreme.

Sastojci:

2 fileta lososa

2 žlice maslinovog ulja

1 režanj češnjaka, sitno nasjeckan

1 čajna žličica origana ili majčine dušice

1 limun (sok i korica)

sol i papar po ukusu

Priprema:

Najprije sitno nasjeckajte češnjak. Iscijedite sok iz limuna i naribajte njegovu koricu. U maloj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, nasjeckani češnjak, začinsko bilje, limunov sok i koricu te dodajte sol i papar po želji.

Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje ili ga lagano nauljite kako se losos ne bi zalijepio.

Položite filete lososa na lim. Žlicom prelijte marinadu preko ribe i rukama ili kistom je ravnomjerno utrljajte dok cijeli filet ne bude prekriven. Ostatak marinade izlijte po limu oko ribe.

Pecite deset do 13 minuta, odnosno dok losos ne bude potpuno pečen. Znat ćete da je gotov kada kožica postane zlatnosmeđa i hrskava, a meso ostane vlažno i lako se odvaja vilicom.

Ključni savjeti za savršen rezultat

Iako marinada s maslinovim uljem štiti ribu od isušivanja, ključno je paziti na vrijeme pečenja. Provjeravajte losos nakon deset minuta, jer se čak i uz zaštitu može presušiti ako ostane u pećnici predugo.

Jednako važan korak je odmaranje ribe nakon pečenja. Kada izvadite losos iz pećnice, ostavite ga da stoji tri do pet minuta prije posluživanja. Riba se nastavlja kuhati i nakon što je uklonjena s izvora topline. Odmaranje omogućuje da se sokovi, koji su se tijekom pečenja koncentrirali u sredini fileta, ravnomjerno rasporede po cijelom komadu mesa. To rezultira osjetno sočnijim i mekšim zalogajem.

Iako je maslinovo ulje izvrstan i svima dostupan sastojak, kulinarski stručnjaci ističu i druge namirnice koje mogu obogatiti okus lososa. Primjerice, sve je popularnija upotreba shiro (bijele) miso paste, tradicionalnog japanskog začina od fermentirane soje. Ona lososu daje dubok, slankast i "umami" okus koji ne nadjačava prirodnu aromu ribe. Neki kuhari koriste i majonezu kao premaz koji čuva sočnost ili kao bazu za umake s koprom i drugim začinima.

Neovisno o tome koji sastojak odaberete, najvažnije je izbjeći prekomjerno pečenje. Pravilna priprema i kratka termička obrada, uz pomoć male količine masnoće, pretvorit će jednostavan filet lososa u vrhunski gastronomski doživljaj.