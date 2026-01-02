Sočni losos iz pećnice gotov za 15 minuta: Isprobajte provjereni recept Mary Berry

Jedan od najboljih aspekata pripreme lososa je kratko vrijeme kuhanja, a ni ovaj recept nije iznimka

Losos iz pećnice prema receptu slavne britanske kuharice Mary Berry gotov je za samo petnaest minuta, što ga čini savršenom brzom i zdravom večerom za početak godine.

S dolaskom nove godine, mnogi od nas razmišljaju o načinima na koje mogu poboljšati svoj život. Česta odluka odnosi se na usvajanje zdravije prehrane bogate cjelovitim namirnicama i ključnim nutrijentima, što obećava poboljšanje općeg stanja organizma.

Zdrav i brz početak godine

Proteini igraju ključnu ulogu kao makronutrijenti, pomažući u rastu mišića i održavanju osjećaja sitosti, stoga se preporučuje uključiti njihov izvor u svaki obrok. Losos je savršen izbor, a uz brojne dostupne recepte nikada vam neće nedostajati inspiracije. Jedan od najboljih aspekata pripreme lososa je kratko vrijeme kuhanja, a ni ovaj recept nije iznimka.

Losos iz pećnice po receptu Mary Berry, s raskošnom koricom od parmezana i peršina, može se pripremiti za samo petnaest minuta. To ga čini idealnim izborom za brzu i zdravu večeru kojom ćete godinu započeti na najbolji mogući način. Ovaj recept opisan je kao toliko jednostavan da s njim ne možete pogriješiti, jamčeći brz i zadovoljavajući obrok. Uz losos bogat proteinima, svježe sastojke poput češnjaka i limuna te izdašnu količinu krem sira, ovo jelo ima potencijal postati vaše novo omiljeno jelo. U nastavku donosimo sve što vam je potrebno za pripremu ovog jela, koje je dostatno za šest osoba.

Recept za losos s koricom od parmezana i peršina

Sastojci

šest fileta lososa od 150 g, bez kože

sol i svježe mljeveni crni papar

150 g krem sira

jedan manji češanj češnjaka, zgnječen

pola limuna, samo naribana korica

25 g svježih bijelih krušnih mrvica

25 g svježe naribanog parmezana

dvije žlice nasjeckanog svježeg peršina, plus dodatno za ukras

Malo paprike

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 °C (ili 180 °C s ventilatorom). Začinite filete lososa solju i paprom s obje strane te ih posložite na namašćen lim za pečenje. Zatim pomiješajte krem sir s češnjakom, soli, paprom i koricom limuna. Smjesu podijelite na šest jednakih dijelova i premažite njome svaki filet lososa.

U maloj zdjeli pomiješajte krušne mrvice, parmezan i peršin, začinite po ukusu, a zatim pospite preko sloja krem sira. Na kraju sve lagano pospite s malo paprike. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na otprilike petnaest minuta, dok losos ne dobije ružičastu boju i postane neproziran.

Jelo poslužite odmah, ukrašeno s malo svježe nasjeckanog peršina. Ovaj obrok ne samo da je ukusan, već je i vizualno privlačan, što ga čini odličnim izborom i za posebne prigode i za brzu obiteljsku večeru tijekom tjedna.