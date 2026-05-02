Kremasti toskanski losos: Gurmanski obrok gotov u manje od pola sata

Losos je mnogima omiljena riba, cijenjena zbog bogatog okusa i nutritivnih vrijednosti. No, čak i najvjerniji ljubitelji ponekad traže način kako ovom klasiku udahnuti novi život. Rješenje dolazi u obliku raskošnog, kremastog umaka koji običan obrok pretvara u pravo restoransko iskustvo

Ovaj je recept nadahnut sunčanim okusima talijanske regije, spajajući sočne filete lososa sa svilenkastim umakom od parmezana, sušenih rajčica i svježeg špinata. Savršen je izbor za brzu večeru kada se želite počastiti nečim posebnim bez previše truda, ali i dovoljno impresivan da ga poslužite gostima u svečanijim prilikama.

Sastojci za savršeni umak

Prije nego što započnete, pripremite sve sastojke. Ključ uspjeha jednostavnih umaka leži u kvalitetnim namirnicama koje unose kompleksnost i dubinu okusa. U ovom receptu to su bijelo vino, parmezan i temeljac.

Sastojci:

Četiri fileta lososa (oko 180 g svaki), s kožom ili bez

Jedna žlica maslinovog ulja

Jedna žlica maslaca

Dva do tri režnja češnjaka, sitno sjeckana

Pola šalice sušenih rajčica iz ulja, nasjeckanih

Pola šalice suhog bijelog vina (poput sivog pinota ili sauvignona)

250 ml vrhnja za kuhanje

120 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

50 g svježe naribanog parmezana

Dvije velike šake svježeg mladog špinata

Sol i svježe mljeveni crni papar

Priprema korak po korak

Ovaj recept ima sjajan tijek pripreme koji vam omogućuje da sve obavite bez stresa. Dok se losos peče, imate dovoljno vremena za pripremu ostalih sastojaka za umak.

1. Najprije dobro posušite filete lososa papirnatim ručnikom. To je ključan korak kako bi riba dobila lijepu zlatnu koricu umjesto da se kuha na pari. Obilno ih začinite solju i paprom s obje strane.

2. U velikoj tavi s neprijanjajućim dnom zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Kada je ulje vruće, pažljivo položite filete lososa, stranom s kožom prema dolje (ako je koristite). Pecite tri do četiri minute, bez pomicanja, dok koža ne postane hrskava i zlatna. Zatim okrenite losos i pecite još dvije do tri minute s druge strane. Pred sam kraj pečenja, u tavu dodajte maslac. Kada se otopi, nagnite tavu i žlicom prelijevajte losos otopljenim maslacem. Izvadite losos na tanjur i labavo ga prekrijte aluminijskom folijom da ostane topao.

3. U istoj tavi u kojoj se pekao losos, smanjite vatru. Dodajte sjeckani češnjak i sušene rajčice te pirjajte tridesetak sekundi dok češnjak ne zamiriše. Ulijte bijelo vino kako biste deglazirali tavu, stružući sve ukusne, zapečene komadiće s dna. Pustite da vino kuha oko minutu, dok alkohol ne ispari, a tekućina se lagano ne reducira.

4. Dodajte vrhnje za kuhanje i temeljac. Pustite da umak lagano krčka dvije do tri minute dok se malo ne zgusne. Zatim umiješajte svježe naribani parmezan. Važno je koristiti svježe naribani sir jer se kupovni, već naribani, neće pravilno otopiti i umak može ostati zrnat. Na kraju dodajte špinat i miješajte dok ne povene, što će trajati svega minutu. Kušajte umak i po potrebi dodajte još soli i papra.

5. Vratite filete lososa u tavu s umakom i kuhajte još minutu-dvije kako bi se okusi proželi.

Savjeti za posluživanje

Ovo jelo doslovno vapi za prilogom koji će pokupiti sav slasni umak. Kremasti pire krumpir je očit i izvrstan izbor. Odlično se slaže i s tjesteninom, rižom ili samo komadom hrskavog kruha. Za dozu svježine koja će uravnotežiti bogatstvo umaka, poslužite jednostavnu zelenu salatu začinjenu laganim vinaigretteom.