Zagrebačka špica u znaku šarenila: Lijepa djevojka šarmirala sve u ležernom chicu s odvažnim detaljima

Djevojka je svojim odabirom outfita pokazala kako se jednostavni komadi mogu kombinirati na moderan i osvježavajući način, čineći špicu u Zagrebu još živopisnijom

Na zagrebačkoj špici prošlog vikenda zabilježili smo jedan proljetni modni trenutak vrijedan pažnje. Lijepa djevojka koja je plijenila poglede kombinirala je ležeran i svjež street style s elegantnim detaljima, stvarajući savršen balans između casuala i sofisticiranosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Njezin outfit počinje s bijelim bodijem s izraženim dekolteom, koji savršeno naglašava figuru, dok svijetlo sive traperice s prorezom na koljenu unose dozu opuštenosti i urbanog duha. Preko toga odabrala je natkošulju u nježnoj ružičastoj boji koja daje proljetnu vedrinu i kontrast neutralnim tonovima trapera.

Poseban detalj čini svilena marama s plavim i zelenim uzorkom, vezana preko kose, koja unosi boju i ritam u cijeli look. Modni dodatci su pažljivo odabrani: srebrna mini torbica s metalnom ručkom te diskretni nakit daju sofisticirani završni dodir. Cijeli outfit upotpunjen je tenisicama, što čitavoj kombinaciji daje udobnost i street style vibru.

Šminka i frizura također odražavaju urbanu eleganciju - crveni ruž ističe osmijeh, dok su kosa i kosa uredno stilizirani s ležernim, ali kontroliranim izgledom. Djevojka je svojim odabirom outfita pokazala kako se jednostavni proljetni komadi mogu kombinirati na moderan i osvježavajući način, čineći urbanu špicu u Zagrebu još živopisnijom. Fotografiju je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.