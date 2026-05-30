Tko je privukao najviše pažnje ove vruće subote? Pogledajte top modna izdanja sa špice

Temperature su ove subote u Zagrebu premašile 30 stupnjeva, a visoke brojke na termometru donijele su i pregršt inspirativnih ljetnih modnih kombinacija koje je svojim fotoaparatom ekskluzivno za Žena.hr uhvatio Dosadni Fotograf. Centar grada bio je prepun šetača koji su uživali u sunčanom danu, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljene modne pozornice na otvorenom. Među lijepim damama posbnu je pažnju privukla i Maja Cvjetković, bivša manekenka i Miss Hrvatske 2005.

Lagani materijali, lepršave haljine, laneni kompleti i prozračne košulje bili su očekivani izbor, no posebno su se istaknuli modni dodaci. Šeširi svih oblika i veličina mogli su se vidjeti na svakom koraku, a uz zaštitu od sunca pokazali su se i kao jedan od najpoželjnijih modnih detalja dana.

Prevladavale su svijetle i neutralne nijanse, ali nije nedostajalo ni odvažnih boja koje savršeno pristaju ljetnoj atmosferi. Udobnost i stil ovoga su puta išli ruku pod ruku, a brojne Zagrepčanke i Zagrepčani pokazali su kako se i tijekom najvećih vrućina može izgledati elegantno. Pogledajte najzanimljivija modna izdanja koja su obilježila još jednu sunčanu i vruću subotu - sigurno ćete pronaći inspiraciju za trendi ljetne kombinacije.