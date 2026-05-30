Naše čitateljice već su spremne za ljeto: Pogledajte njihove hit manikure

Iako ljeto kalendarski još nije stiglo, ljetna atmosfera bez sumnje je već tu. Temperature se ovih dana penju iznad 30 stupnjeva, lagana odjeća ponovno je preuzela glavnu riječ, a mnogi su već počeli planirati godišnje odmore. Nimalo nas zato ne iznenađuje da se u čitateljice Žena.hr već prigrlile i jedan od omiljenih ljetnih beauty trendova - manikure inspirirane najtoplijim godišnjim dobom.

Na našu Facebook stranicu poslale su nam fotografije svojih manikura, a među njima se mogu pronaći ideje za različite stilove i ukuse. Ljubiteljice klasike biraju minimalistički french i elegantne bijele nijanse koje uvijek izgledaju uredno i sofisticirano. S druge strane, mnoge su se odlučile za razigrane motive koji prizivaju ljeto - od pčelica i palmi do morskih zvijezda.

Posebno su se istaknule manikure s trešnjicama, koje su i ove sezone među najtraženijim nail art detaljima. Ovaj simpatičan motiv osvaja društvene mreže, a naše su ga čitateljice uspješno uklopile u brojne zanimljive dizajne.

Kada je riječ o bojama, crvena manikura i dalje ne silazi s liste favorita, no sve su popularnije i vedre ljetne nijanse lakova poput narančaste i žute koje unose dodatnu dozu optimizma i energije.

U nastavku pogledajte manikure naših čitateljica i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći odlazak na uređivanje noktiju. Možda baš među njima pronađete svoj savršeni ljetni dizajn.