Horoskop za nedjelju: Blizanci se bave potisnutim osjećajima, lavovi trebaju prijatelje

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Naglašena je potreba za iskrenošću. Važan razgovor s partnerom mogao bi rezultirati epifanijom koja mijenja vašu zajedničku budućnost. Slobodni bi mogli osjetiti iznenadnu privlačnost prema nekome tko im širi horizonte, možda tijekom spontanog izleta ili druženja. POSAO: Projekt na kojem ste dugo radili mogao bi doći do svog vrhunca ili završetka. Osjećate snažan poriv da se odmaknete od rutine i potražite smislenije zadatke. Moguće su novosti vezane za obrazovanje, putovanja ili pravna pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemirni duh vuče vas van. Kanalizirajte višak energije u fizičku aktivnost, po mogućnosti u prirodi. Dopustite si da sanjarite o budućnosti i novim ciljevima bez samocenzure.

Bik

LJUBAV: Pun Mjesec budi duboke emocije vezane za intimnost i povjerenje. Na površinu izlazi ravnoteža moći u vezi, kao i pitanja zajedničkih resursa. Vrijeme je da se oslobodite emocionalnih tereta ili navika koje štete vašoj vezi. POSAO: Fokus je na financijama, dugovima i zajedničkim ulaganjima. Moguća je važna spoznaja o upravljanju novcem ili talentima. Iako su otkrića snažna, pričekajte s velikim odlukama dok se početni emocionalni val ne smiri. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate potrebu za dubokom emocionalnom ili financijskom sigurnošću. Razgovori o osjetljivim temama sada mogu biti iznimno ljekoviti i produktivni, jačajući osjećaj podrške.

Blizanci

LJUBAV: S Mjesecom u vašem partnerskom polju, odnosi su pod svjetlima reflektora. Na vidjelo izlaze potisnute emocije ili neriješena pitanja. Ovo je prilika za novo razumijevanje sebe i partnera, ali i test vaše veze. Vaši ciljevi u vezi postaju jasniji. POSAO: Očekuje vas dan ispunjen komunikacijom. Moguća je kulminacija nekog dogovora ili osobnog projekta. Vaša sposobnost rješavanja problema, osobito za druge, danas je pojačana, a iskreni razgovori jačaju profesionalne veze. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste aktivni, ali pazite da se ne iscrpite. Pronađite vremena za sebe kako biste obradili sve informacije. Vaša velikodušnost i spremnost na pomoć privlače pozitivne ljude.

Rak

LJUBAV: Današnji tranziti potiču vas na preispitivanje prošlosti i načina na koji ona utječe na vaš sadašnji život. U romantičnim odnosima tražite stabilnost i osjećaj sigurnosti, što vas može potaknuti da se više posvetite partneru ili obitelji. POSAO: Fokus je na radnim navikama, zdravlju i svakodnevnim obavezama. Ako ste bili nezadovoljni poslom, frustracija danas doseže vrhunac. To je snažan motivator za promjene koje će poboljšati vašu rutinu i osjećaj zadovoljstva. ZDRAVLJE&SAVJET: Shvaćate da je krajnje vrijeme da se bolje brinete o sebi. Ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje. Organizacija obaveza pomoći će vam da pronađete više vremena za odmor.

Lav

LJUBAV: Strasti su uzburkane. Pun Mjesec osvjetljava vaš sektor romantike, kreativnosti i zabave. Moguć je vrhunac u ljubavnoj vezi, prekretnica ili jednostavno spoznaja o tome što doista osjećate prema nekome. Slušajte svoje srce. POSAO: Vaši talenti dolaze do izražaja. Ovo je idealan dan za dovršetak kreativnog projekta ili predstavljanje ideje koja pokazuje vašu jedinstvenost. Društveni život je također aktivan, a umrežavanje može donijeti korisne prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Informacije koje danas primate mogu biti emocionalno obojene. Važno je da se zabavite i radite ono što volite, ali konačne odluke donesite kada se prašina slegne. Povežite se s prijateljima.

Djevica

LJUBAV: U fokusu su dom, obitelj i osjećaj pripadnosti. Ako ste previše energije ulagali u posao, okolnosti vas sada podsjećaju na važnost privatnog života. Mirna večer s partnerom ili obitelji donosi vam potrebno emocionalno punjenje. POSAO: Potreba za ravnotežom između privatnog i poslovnog života postaje očita. Moguće je da ćete morati nadoknaditi zaostatke kod kuće ili se posvetiti obiteljskim pitanjima, što će vam dugoročno donijeti stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate snažnu potrebu za odmorom, sigurnošću i poznatim okruženjem. Nemojte se previše forsirati. Dopustite si dan za regeneraciju, jer ćete tako napuniti baterije za tjedan pred vama.

Vaga

LJUBAV: Komunikacija je ključna. Ono što je rečeno, ali i ono što je prešućeno, danas dobiva na važnosti. Otvoreni razgovori s partnerom mogu razjasniti mnoge nedoumice i ojačati vašu vezu na novim temeljima. POSAO: Moguća je kulminacija projekta vezanog za pisanje, učenje ili komunikaciju. Primate mnogo informacija, stoga je važno da sve dobro obradite prije djelovanja. Dan je povoljan za promociju i osobne interese. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna stimulacija vam je potrebna, ali pazite na preopterećenost informacijama. Kratka šetnja ili odmak od ekrana pomoći će vam da razbistrite misli i donesete ispravne zaključke.

Škorpion

LJUBAV: Duboke emocije i strasti izlaze na površinu, posebno u kontekstu bliskih odnosa. Mjesečni horoskop ukazuje na to da je ovo period važnih spoznaja o zajedničkim vrijednostima i onome što je potrebno za stabilnost. POSAO: Pun Mjesec osvjetljava vaše polje financija, talenata i resursa. Dolazi do prekretnice u poslu ili spoznaje o tome kako bolje upravljati svojim prihodima. Sada je vrijeme za buđenje i korisno planiranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Intuicija vam je iznimno jaka. Vjerujte svojim osjećajima, ali izbjegavajte impulzivne odluke temeljene na ljubomori ili posesivnosti. Iskrenost prema sebi ključna je za unutarnji mir.

Strijelac

LJUBAV: S punim Mjesecom u vašem znaku, u centru ste pažnje. Vaše emocije su na vrhuncu i doživljavate osobnu epifaniju. Ako ste zanemarivali vlastite potrebe, sada osjećate snažan poriv za neovisnošću i osobnom afirmacijom. POSAO: Ovo je vaš dan za sjaj. Puni ste energije, a ljudi primjećuju vaš entuzijazam. Ipak, nemojte žuriti s djelovanjem. Prvo sagledajte što vam srce govori i koje su vam se spoznaje razotkrile, a zatim krenite u akciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreba za slobodom i kretanjem je izražena. Posvetite se sebi, ali tražite i ravnotežu između neovisnosti i bliskosti s drugima. Slušajte svoje tijelo i svoje srce.

Jarac

LJUBAV: Dan je povoljan za introspekciju o ljubavnim odnosima. Možda ćete shvatiti da je vrijeme da otpustite neke prošle veze ili obrasce ponašanja kako biste napravili mjesta za nešto novo i zdravije. Mirni trenuci donose jasnoću. POSAO: Pun Mjesec aktivira vašu dvanaestu kuću, potičući vas na povlačenje, odmor i regeneraciju. Intuicija je snažna, a snovi mogu biti znakoviti. Otkrivate skrivene osjećaje o nekom projektu ili osobi. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor. Nakon napornog razdoblja, dopustite si vrijeme za sebe, daleko od buke i obaveza. Meditacija ili boravak u tišini pomoći će vam da obnovite energiju.

Vodenjak

LJUBAV: Društveni život je u fokusu. Prijateljstva i romantične veze prolaze kroz važnu fazu. Moguće je da ćete shvatiti tko su vam pravi prijatelji ili doživjeti spoznaju o svojim nadama i željama za budućnost. POSAO: Timski rad i suradnja donose najbolje rezultate. Možete se osjećati nadahnuto da pokrenete novi plan ili se pridružite grupi koja dijeli vaše ideale. Neočekivani pozivi i druženja mogu donijeti nove prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate snažnu potrebu za povezivanjem s drugima. Okružite se ljudima koji vas podržavaju i inspiriraju. Iskrenost prema vlastitim osjećajima ključna je za daljnji napredak.

Ribe

LJUBAV: Odnosi s voljenom osobom postaju važniji dok tražite ravnotežu između privatnih i javnih obaveza. Partner vam može biti velika podrška dok se nosite s profesionalnim izazovima koji su danas u prvom planu. POSAO: Karijera i javni status dolaze u fokus. Moguće je priznanje, nagrada ili prilika za napredak. Napetost između poslovnog i privatnog života potiče vas da napravite promjene koje će donijeti više sklada. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se pozvanima da pokažete svoju zrelu i odgovornu stranu. Iako ste pod pritiskom, ovo je prilika da zasjate. Pronađite vrijeme za opuštanje kako biste izbjegli iscrpljenost.