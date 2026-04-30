Voćno, sočno i proljetno: Kolač na čaše s limunom i borovnicama

Bilo da ga poslužite uz jutarnju kavu, kao lagani desert nakon ručka ili kao slatki zalogaj za druženje s prijateljima, ovaj mirisni kolač oduševit će baš svakoga - a za pripremu vam ne trebaju ni vaga ni mikser

U potrazi za savršenom slasticom za tople dane koja spaja osvježavajuću kiselost limuna i slatkoću sočnih borovnica, često se izgubimo u kompliciranim receptima. No, postoji kolač koji je toliko jednostavan da ćete ga praviti iznova, a mjera za sastojke je čaša, što ga čini idealnim i za one koji nemaju vagu.

Njegova priprema traje svega desetak minuta, a ostatak posla odradit će pećnica. Rezultat je biskvit koji je istovremeno lagan, mekan i pun okusa - prava voćna eksplozija koja slavi jednostavnost.

Tajna sočnosti i savršenog okusa

Ključ savršene teksture ovog kolača krije se u kombinaciji kremastog jogurta i svježih sastojaka. Jogurt tijestu daje potrebnu vlažnost i mekoću, osiguravajući da kolač ostane sočan danima. Intenzivna aroma dolazi od naribane korice i soka svježeg limuna, dok borovnice tijekom pečenja puštaju svoje sokove i stvaraju male, slatke džepove okusa.

Ovaj je kolač sjajan jer uspijeva i sa svježim i sa smrznutim borovnicama, što znači da u njemu možete uživati tijekom cijele godine. Jednostavnost pripreme bez miksera i preciznog vaganja čini ga odličnim izborom za opušteno pečenje tijekom tjedna.

Sastojci (mjera je čaša od 2 dl)

2 čaše glatkog brašna

1 čaša šećera

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

2 jaja

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

naribana korica 1 do 2 nešpricana limuna

2 žlice svježeg soka od limuna

1,5 čaša borovnica (svježih ili smrznutih)

prstohvat soli

Za glazuru:

1 čaša šećera u prahu

2 do 3 žlice soka od limuna

Postupak pripreme

1. Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za kruh ili manji pravokutni lim za pečenje namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.

2. U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, prašak za pecivo, vanilin šećer i prstohvat soli.

3. U drugoj, većoj posudi pjenjačom lagano umutite jaja. Dodajte im mokre sastojke: jogurt, ulje, naribanu koricu i sok limuna. Sve dobro sjedinite.

4. Polako dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre, miješajući tek toliko da se sve poveže u glatku smjesu bez grudica. Nemojte previše miješati.

5. U manjoj zdjelici pomiješajte borovnice sa žlicom brašna. Taj trik spriječit će ih da potonu na dno kolača tijekom pečenja. Ako koristite smrznute, nemojte ih odmrzavati.

6. Pobrašnjene borovnice lagano špatulom umiješajte u tijesto.

7. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i ravnomjerno rasporedite. Pecite 40 do 50 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

8. Pečeni kolač ostavite da se ohladi u kalupu desetak minuta, a zatim ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi.

9. Za glazuru pomiješajte šećer u prahu s limunovim sokom dok ne dobijete gustu, ali tekuću smjesu. Prelijte je preko ohlađenog kolača i pustite da se stisne prije rezanja.

Ovaj kolač možete čuvati u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do tri dana. Odlično se slaže s kuglicom sladoleda od vanilije, što ga čini još raskošnijim desertom za posebne prilike.