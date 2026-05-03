Mekani kolač s višnjama: Sočna slastica koja vraća u djetinjstvo

Ovaj kolač poseban je po teksturi koja je negdje između biskvita i kremastog deserta. Tijekom pečenja višnje otpuštaju sok koji se stapa s tijestom i stvara sočne, slatko-kisele džepove okusa. Ovaj je desert istovremeno lagan i sočan, idealan dok je još topao, uz kuglicu sladoleda od vanilije ili malo tučenog vrhnja

Postoje deserti koji nas nepogrešivo vraćaju u djetinjstvo, na bakin kuhinjski stol na kojem se hladio netom ispečen kolač. Jedan od takvih je i kolač s višnjama, slastica koja spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom okusa. Iako ga nazivamo 'puding kolačem', ovdje se ne radi o klasičnoj kremi, već o čaroliji koja nastaje u pećnici, gdje se sočno voće i mekani biskvit spajaju u neodoljivu cjelinu.

Sastojci za nezaboravan okus

Priprema ovog kolača ne zahtijeva mikser niti posebne slastičarske vještine, a većinu sastojaka vjerojatno već imate u svojoj kuhinji.

Za nadjev od višanja:

Jedna staklenka kompota od višanja (oko 700 g) ili 400 g svježih ili smrznutih višanja bez koštica

Dvije do tri žlice šećera (ako koristite svježe, kiselije višnje)

Pola žličice ekstrakta badema ili vanilije

Za biskvit:

150 g glatkog brašna

150 g šećera

Dvije žličice praška za pecivo

Prstohvat soli

120 ml mlijeka

60 ml biljnog ulja ili otopljenog maslaca

Naribana korica jednog limuna (po želji)

Postupak pripreme

Jednostavnost pripreme ključna je prednost ovog kolača, što ga čini savršenim izborom za brzi desert tijekom tjedna ili kao slatko iznenađenje za obiteljsko okupljanje.

1. Zagrijte pećnicu na 190 °C. Vatrostalnu posudu ili manji lim za pečenje (otprilike 20x30 cm) premažite maslacem ili uljem.

2. Pripremite voćni nadjev. Ako koristite višnje iz kompota, ocijedite ih i rasporedite po dnu pripremljene posude. Ako koristite svježe ili smrznute višnje, pomiješajte ih sa šećerom i ekstraktom badema te ih zatim ravnomjerno rasporedite po dnu.

3. U zdjeli pomiješajte suhe sastojke za biskvit: brašno, šećer, prašak za pecivo i sol.

4. U drugoj, manjoj posudi pomiješajte mokre sastojke: mlijeko i ulje (ili otopljeni maslac). Po želji, dodajte i naribanu koricu limuna za dodatnu svježinu.

5. Ulijte mokre sastojke u suhe i kratko promiješajte pjenjačom, tek toliko da se sastojci sjedine. Nemojte previše miješati kako bi biskvit ostao mekan i prozračan.

6. Dobivenu smjesu za biskvit pažljivo prelijte preko višanja u posudi za pečenje, trudeći se da ih ravnomjerno prekrijete.

7. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 40 do 45 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnožutu boju, a čačkalica zabodena u biskvit ne izađe čista.

Savjeti za posluživanje i varijacije

Ovaj starinski desert najbolje je poslužiti topao, kada su okusi najintenzivniji. Odlično se slaže s kuglicom sladoleda od vanilije koji će se lagano topiti po kolaču, ili s velikodušnom žlicom tučenog slatkog vrhnja. Za one koji vole manje slatke kombinacije, žlica mascarpone sira ili grčkog jogurta pružit će ugodan kontrast.

Nemojte se bojati eksperimentirati. Umjesto višanja, možete koristiti i drugo sezonsko voće poput borovnica, breskvi ili jabuka narezanih na kockice. Dodatak začina poput cimeta ili muškatnog oraščića u biskvit pružit će toplu, jesensku notu. Kolač možete čuvati u hladnjaku u zatvorenoj posudi do četiri dana, a prije posluživanja ga kratko podgrijte u mikrovalnoj pećnici kako biste mu vratili sočnost.