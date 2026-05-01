Linzer torta: Donosimo klasični recept za najstariji kolač na svijetu

Linzer torta s razlogom nosi titulu klasika. Njezina trajnost je legendarna; pravilno pohranjena na hladnom i suhom mjestu, može potrajati i tjednima, postajući s vremenom samo ukusnija. To je čini idealnom blagdanskom slasticom koju možete pripremiti unaprijed i bez stresa uživati u svakom zalogaju

Linzer torta, nazvana po austrijskom gradu Linzu, smatra se jednim od najstarijih kolača na svijetu. Ovaj klasik austrijske kuhinje prepoznatljiv je po prhkom tijestu s lješnjacima ili bademima te kiselkastom pekmezu od malina ili ribiza. Njezin šarm leži u rustikalnom izgledu, koji zaokružuje prepoznatljiva mrežica od tijesta na vrhu, a priprema je jednostavnija no što se čini.

Savjeti za savršenu izvedbu

Tajna bogatog okusa krije se u detaljima. Za intenzivniju aromu, lješnjake kratko tostirajte prije mljevenja. Tijesto je ključno dobro ohladiti, barem sat vremena, jer će se tako lakše oblikovati. I najvažnije, budite strpljivi. Linzer torta je jedan od onih kolača koji su bolji idući dan, kada se okusi prožmu i tijesto lagano omekša od pekmeza.

Recept za klasičnu Linzer tortu

Ovaj recept dovoljan je za jednu tortu promjera 24 centimetra.

Sastojci

250 g glatkog brašna

200 g mljevenih lješnjaka (ili badema)

200 g maslaca, hladnog i narezanog na kockice

130 g šećera

jedno jaje

jedna žličica cimeta

pola žličice mljevenih klinčića

prstohvat soli

300 g pekmeza od malina, šljiva ili ribizla

jedno jaje za premazivanje

Postupak

1. U zdjeli pomiješajte brašno, mljevene lješnjake, šećer, začine i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice i utrljajte ga prstima u suhe sastojke dok ne dobijete mrvičastu smjesu.

2. Dodajte jaje i brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti.

3. Tijesto podijelite na veći dio (dvije trećine) i manji (jedna trećina). Svaki dio zamotajte u foliju i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena.

4. Pećnicu zagrijte na 180°C. Kalup za tortu (promjera 24 cm) namastite i pobrašnite.

5. Veći dio tijesta razvaljajte i utisnite na dno i uz rubove kalupa. Dno izbodite vilicom.

6. Ravnomjerno rasporedite pekmez.

7. Manji dio tijesta razvaljajte i izrežite na trakice. Složite ih preko pekmeza u obliku rešetke.

8. Rešetku i rubove premažite razmućenim jajetom.

9. Pecite 30 do 40 minuta, dok ne poprimi zlatnosmeđu boju.

10. Ostavite tortu da se potpuno ohladi u kalupu. Prije posluživanja je po želji pospite šećerom u prahu.