Linzer torta: Donosimo klasični recept za najstariji kolač na svijetu
Linzer torta, nazvana po austrijskom gradu Linzu, smatra se jednim od najstarijih kolača na svijetu. Ovaj klasik austrijske kuhinje prepoznatljiv je po prhkom tijestu s lješnjacima ili bademima te kiselkastom pekmezu od malina ili ribiza. Njezin šarm leži u rustikalnom izgledu, koji zaokružuje prepoznatljiva mrežica od tijesta na vrhu, a priprema je jednostavnija no što se čini.
Savjeti za savršenu izvedbu
Tajna bogatog okusa krije se u detaljima. Za intenzivniju aromu, lješnjake kratko tostirajte prije mljevenja. Tijesto je ključno dobro ohladiti, barem sat vremena, jer će se tako lakše oblikovati. I najvažnije, budite strpljivi. Linzer torta je jedan od onih kolača koji su bolji idući dan, kada se okusi prožmu i tijesto lagano omekša od pekmeza.
Recept za klasičnu Linzer tortu
Ovaj recept dovoljan je za jednu tortu promjera 24 centimetra.
Sastojci
- 250 g glatkog brašna
- 200 g mljevenih lješnjaka (ili badema)
- 200 g maslaca, hladnog i narezanog na kockice
- 130 g šećera
- jedno jaje
- jedna žličica cimeta
- pola žličice mljevenih klinčića
- prstohvat soli
- 300 g pekmeza od malina, šljiva ili ribizla
- jedno jaje za premazivanje
Postupak
1. U zdjeli pomiješajte brašno, mljevene lješnjake, šećer, začine i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice i utrljajte ga prstima u suhe sastojke dok ne dobijete mrvičastu smjesu.
2. Dodajte jaje i brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti.
3. Tijesto podijelite na veći dio (dvije trećine) i manji (jedna trećina). Svaki dio zamotajte u foliju i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena.
4. Pećnicu zagrijte na 180°C. Kalup za tortu (promjera 24 cm) namastite i pobrašnite.
5. Veći dio tijesta razvaljajte i utisnite na dno i uz rubove kalupa. Dno izbodite vilicom.
6. Ravnomjerno rasporedite pekmez.
7. Manji dio tijesta razvaljajte i izrežite na trakice. Složite ih preko pekmeza u obliku rešetke.
8. Rešetku i rubove premažite razmućenim jajetom.
9. Pecite 30 do 40 minuta, dok ne poprimi zlatnosmeđu boju.
10. Ostavite tortu da se potpuno ohladi u kalupu. Prije posluživanja je po želji pospite šećerom u prahu.