Kolač s jagodama koji uspijeva svima: Recept za najsočniji biskvit sezone

Ovaj jednostavni biskvit s jagodama dokaz je da za vrhunski desert nisu potrebni sati provedeni u kuhinji. Njegova ljepota leži u jednostavnosti i svježini

Stigla je sezona jagoda, a s njom i želja za slatkim, voćnim desertima. Ipak, u užurbanoj svakodnevici rijetko tko ima vremena za komplicirane slastice koje zahtijevaju sate pripreme. Srećom, postoji rješenje - jednostavan, sočan i nevjerojatno ukusan biskvit s jagodama koji je gotov za tren, a oduševljava okusom i izgledom. Ovo je kolač koji slavi svježinu sezonskog voća, dopuštajući mu da bude glavna zvijezda.

Desert bez puno muke i kompliciranih koraka

Ono što ovaj kolač čini toliko popularnim jest njegova nevjerojatna jednostavnost. Recept ne zahtijeva nikakvo posebno slastičarsko umijeće, a često ni vagu. Mnoge inačice ovog klasika koriste čašu od jogurta kao mjeru za sastojke, što dodatno olakšava pripremu. Cijeli postupak svodi se na miješanje sastojaka u jednoj zdjeli, čime se smanjuje i količina suđa za pranje. Riječ je o receptu koji je toliko pouzdan da uspijeva čak i potpunim početnicima u kuhinji, a rezultat je svaki put besprijekoran - mekan i sočan biskvit prepun okusa.

Tajna sočnosti krije se u jogurtu

Ključ savršene teksture ovog kolača leži u jednom jednostavnom sastojku - jogurtu. Bilo da koristite klasični tekući ili gusti grčki jogurt, on biskvitu daje potrebnu vlažnost i mekoću, čineći ga laganim i prozračnim. Uz jogurt, za bogatstvo okusa zaslužan je i maslac, po mogućnosti otopljen, ili kvalitetno ulje poput suncokretovog ili čak maslinovog za mediteranski prizvuk. Kombinacija ovih sastojaka osigurava da kolač ostane svjež i sočan danima. Tijekom pečenja, jagode ispuštaju svoje slatke sokove koji dodatno natapaju biskvit, stvarajući neodoljivu rapsodiju okusa u svakom zalogaju.

Recept: Brzi kolač s jagodama i jogurtom

Ovaj recept je prilagođena inačica klasika Marthe Stewart koji su mnogi blogeri i ljubitelji slastica s godinama usavršili. Ne treba vam čak ni mikser, dovoljna je pjenjača.

Sastojci:

250 g glatkog brašna (može i kombinacija s pirovim ili raženim brašnom)

150 g šećera (plus dvije žlice za posipanje)

2 velika jaja, sobne temperature

185 g punomasnog jogurta (grčkog ili običnog)

115 g maslaca, otopljenog i ohlađenog

1,5 žličica praška za pecivo

0,5 žličice sode bikarbone

prstohvat soli

1 žličica ekstrakta vanilije

450 g svježih jagoda, očišćenih i prepolovljenih

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Okrugli kalup za torte promjera 22-24 cm namastite maslacem i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pjenjačom pjenasto umutite jaja i šećer, otprilike jednu minutu, dok smjesa ne postane svjetlija. Dodajte otopljeni maslac, jogurt, sol i vaniliju te sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu.

Potom u smjesu dodajte prašak za pecivo i sodu bikarbonu te još jednom kratko promiješajte. Na kraju, špatulom lagano umiješajte brašno, tek toliko da se sastojci povežu i da ne ostanu suhe grudice. Važno je ne miješati predugo kako bi biskvit ostao mekan i prozračan. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Po vrhu gusto posložite polovice jagoda, s prerezanom stranom prema dolje. Pritisnite ih lagano u smjesu i sve pospite s dvije žlice šećera. Pecite 50 do 60 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju, a čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista.

Dodatni savjeti za savršen rezultat

Kako bi vaš kolač bio još bolji, postoji nekoliko trikova. Prije nego što ih posložite po biskvitu, jagode možete lagano uvaljati u žlicu brašna. To će spriječiti da potonu na dno tijekom pečenja. Također, za bogatiju aromu, u smjesu možete naribati koricu jednog neprskanog limuna, što se savršeno slaže s jagodama. Ako želite postići još zanimljiviji okus, dio glatkog brašna možete zamijeniti raženim, koje će kolaču dati divnu, pomalo orašastu notu.

Ovaj se kolač može pretvoriti i u jednostavnu "sheet cake" verziju, idealnu za veća druženja, pečenjem u pravokutnom limu dimenzija otprilike 22x33 cm. U tom slučaju, vrijeme pečenja bit će nešto kraće, oko 30 do 40 minuta. Poslužite ga ohlađenog, posutog šećerom u prahu, uz kuglicu sladoleda od vanilije ili malo tučenog vrhnja za potpuni užitak. Kolač možete čuvati na sobnoj temperaturi, dobro pokriven, do dva dana, ili u hladnjaku do četiri dana.