Sočno i jednostavno: Neodoljivi jogurt kolač s voćem
Postoje deserti koji nas vraćaju u djetinjstvo, a čija priprema ne zahtijeva ni vagu ni komplicirane tehnike. Jedan od takvih klasika bez sumnje je biskvit s jogurtom i voćem, poznatiji kao 'kolač na čaše'. Idealan je za nenajavljene goste, brzi desert nakon nedjeljnog ručka ili slatki doručak uz šalicu kave.
Tajna je u jednostavnosti - i u jogurtu
Osim što pojednostavljuje mjerenje sastojaka, jogurt je ključan sastojak koji ovom kolaču daje karakterističnu vlažnost i svježinu. Njegova kiselost, slično kao kod mlaćenice, reagira s praškom za pecivo i sodom bikarbonom te pomaže biskvitu da se digne i postane prozračan. Jogurt također daje blagu, ugodnu kiselkastu notu koja savršeno uravnotežuje slatkoću šećera i voća.
Recept za biskvit od jogurta
Za ovaj recept neće vam trebati komplicirana oprema, dovoljna je jedna zdjela i pjenjača.
Sastojci
- dva jaja
- jedna čaša šećera
- jedan vanilin šećer
- jedna čaša tekućeg jogurta (180 g)
- pola čaše ulja
- dvije čaše glatkog brašna
- jedan prašak za pecivo
- prstohvat soli
- naribana korica jednog limuna (po želji)
- oko 300 g voća po izboru (višnje, borovnice, maline, marelice, jagode, ananas ili naranče)
- šećer u prahu za posipanje
Postupak
1. Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za pečenje (promjera oko 24 cm ili manji pravokutni) namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.
2. U većoj zdjeli pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna.
3. Dodajte jogurt i ulje, pa kratko promiješajte da se sastojci povežu.
4. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Prosijte suhe sastojke u smjesu s jajima i lagano ih umiješajte špatulom, tek toliko da se sve sjedini u glatku smjesu bez grudica. Po želji dodajte i koricu limuna.
5. Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte.
6. Po vrhu ravnomjerno rasporedite voće. Mali trik: voće prethodno lagano uvaljajte u žlicu brašna, tako neće potonuti na dno kolača tijekom pečenja.
7. Pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 35 do 40 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe suha.
8. Ostavite kolač da se ohladi, a zatim ga pospite šećerom u prahu i poslužite.
Nekoliko savjeta za savršen rezultat
Iako je recept vrlo jednostavan, nekoliko trikova može ga učiniti još boljim. Možete koristiti i smrznuto voće, no nemojte ga prethodno odmrzavati kako ne bi pustilo previše vode i obojilo biskvit. Jednostavno ga zamrznutog rasporedite po smjesi. Za čokoladnu verziju, u tijesto možete dodati dvije žlice kakaa ili šaku nasjeckane čokolade. Biskvit ostaje svjež i do tri dana ako se čuva na sobnoj temperaturi u zatvorenoj posudi.
Ovaj kolač je poput praznog platna koje čeka vašu kreativnost. Svaki put ga možete prilagoditi sezoni i namirnicama koje imate pri ruci, a jedno je sigurno: uvijek će nestati u trenu.