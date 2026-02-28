Sočno i jednostavno: Neodoljivi jogurt kolač s voćem

Popularnost ovog ukusnog kolača leži u nevjerojatnoj jednostavnosti - čašica od jogurta postaje glavna mjerna jedinica, a rezultat je uvijek sočan i mekan biskvit koji se topi u ustima

Postoje deserti koji nas vraćaju u djetinjstvo, a čija priprema ne zahtijeva ni vagu ni komplicirane tehnike. Jedan od takvih klasika bez sumnje je biskvit s jogurtom i voćem, poznatiji kao 'kolač na čaše'. Idealan je za nenajavljene goste, brzi desert nakon nedjeljnog ručka ili slatki doručak uz šalicu kave.

Tajna je u jednostavnosti - i u jogurtu

Osim što pojednostavljuje mjerenje sastojaka, jogurt je ključan sastojak koji ovom kolaču daje karakterističnu vlažnost i svježinu. Njegova kiselost, slično kao kod mlaćenice, reagira s praškom za pecivo i sodom bikarbonom te pomaže biskvitu da se digne i postane prozračan. Jogurt također daje blagu, ugodnu kiselkastu notu koja savršeno uravnotežuje slatkoću šećera i voća.

Recept za biskvit od jogurta

Za ovaj recept neće vam trebati komplicirana oprema, dovoljna je jedna zdjela i pjenjača.

Sastojci

dva jaja

jedna čaša šećera

jedan vanilin šećer

jedna čaša tekućeg jogurta (180 g)

pola čaše ulja

dvije čaše glatkog brašna

jedan prašak za pecivo

prstohvat soli

naribana korica jednog limuna (po želji)

oko 300 g voća po izboru (višnje, borovnice, maline, marelice, jagode, ananas ili naranče)

šećer u prahu za posipanje

Unsplash

Postupak

1. Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za pečenje (promjera oko 24 cm ili manji pravokutni) namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.

2. U većoj zdjeli pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna.

3. Dodajte jogurt i ulje, pa kratko promiješajte da se sastojci povežu.

4. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Prosijte suhe sastojke u smjesu s jajima i lagano ih umiješajte špatulom, tek toliko da se sve sjedini u glatku smjesu bez grudica. Po želji dodajte i koricu limuna.

5. Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte.

6. Po vrhu ravnomjerno rasporedite voće. Mali trik: voće prethodno lagano uvaljajte u žlicu brašna, tako neće potonuti na dno kolača tijekom pečenja.

7. Pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 35 do 40 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe suha.

8. Ostavite kolač da se ohladi, a zatim ga pospite šećerom u prahu i poslužite.

Nekoliko savjeta za savršen rezultat

Iako je recept vrlo jednostavan, nekoliko trikova može ga učiniti još boljim. Možete koristiti i smrznuto voće, no nemojte ga prethodno odmrzavati kako ne bi pustilo previše vode i obojilo biskvit. Jednostavno ga zamrznutog rasporedite po smjesi. Za čokoladnu verziju, u tijesto možete dodati dvije žlice kakaa ili šaku nasjeckane čokolade. Biskvit ostaje svjež i do tri dana ako se čuva na sobnoj temperaturi u zatvorenoj posudi.

Ovaj kolač je poput praznog platna koje čeka vašu kreativnost. Svaki put ga možete prilagoditi sezoni i namirnicama koje imate pri ruci, a jedno je sigurno: uvijek će nestati u trenu.