Tia Jurčić očarala bajkovitom haljinom uoči vjenčanja, a torbica otkrila sve

Veliki dan sve je bliže, a Tia Jurčić posljednjim pripremama za vjenčanje dodala je i dozu glamura. U raskošnom izdanju za probnu večeru privukla je pažnju, no jedan mali modni detalj ispričao je puno veću priču

Hrvatska poduzetnica s američkom adresom, Tia Jurčić, proživljava svoje dane iz snova. Na korak je do trećeg braka, ovoga puta s dvadeset godina starijom bivšom NBA zvijezdom i popularnim sportskim analitičarem Kennyjem "The Jetom" Smithom. Uoči vjenčanja koje se održava ovog vikenda, par je organizirao probnu večeru, a Tia je svojim modnim odabirom dala naslutiti da je spremnija no ikad reći sudbonosno "da".

Bajkovita haljina i dašak holivudskog glamura

Za probnu večeru, tradicionalni američki događaj koji prethodi samoj ceremoniji vjenčanja, Tia je odabrala kreaciju koja je ostavila bez daha. Pojavila se u raskošnoj, bajkovitoj haljini od slojevitog tila u nježnoj, puderasto ružičastoj boji. Riječ je o glamuroznoj kreaciji bez naramenica ukrajinskog brenda Milla, koja je savršeno istaknula njezinu figuru i unijela dozu holivudskog glamura u proslavu. Cijeli dojam upotpunio je i luksuzni metalik-ljubičasti Rolls-Royce, parkiran pored nje u gotovo identičnoj nijansi kao i haljina, što je dodatno naglasilo ekstravaganciju večeri. Pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista i političara Ljube Jurčića još je jednom pokazala istančan osjećaj za stil, odabravši kombinaciju koja je istovremeno romantična, odvažna i elegantna.

Detalj koji je odao sve: 'Gospođa Smith' je spremna

Iako je veličanstvena haljina privukla mnogo pažnje, jedan je simpatičan i vrlo znakovit modni dodatak ukrao svu pozornost. Tia je u ruci nosila elegantnu torbicu na kojoj je jasnim slovima pisalo "Mrs. Smith" (Gospođa Smith). Ovim je preslatkim detaljem jasno i nedvosmisleno aludirala na prezime svog budućeg supruga, dajući svima do znanja da je potpuno spremna za novo životno poglavlje. Taj mali, ali moćan detalj otkrio je više od bilo koje izjave, pokazujući uzbuđenje i radost mladenke uoči velikog dana. Bio je to šarmantan i moderan način da najavi svoj novi status, potez koji su njezini pratitelji na društvenim mrežama dočekali s oduševljenjem.

Par se zaručio u listopadu 2024. godine, a vijest o zarukama podijelili su na Instagramu fotografijom prekrasnog dijamantnog prstena. Svoju vezu, koju su dugo držali podalje od očiju javnosti, potvrdili su ranije iste godine, pojavivši se zajedno na Super Bowl zabavi.

Ovo će biti treći brak za oboje, zbog čega mnogi vjeruju u izreku "treća sreća". Tia iz prvog braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Domenicka, a javnosti je poznat i njezin drugi brak s poduzetnikom Marijom Mamićem, koji je okončan 2023. godine. Kenny Smith, dvostruki NBA prvak s Houston Rocketsima i dugogodišnji analitičar u popularnoj emisiji "Inside the NBA", također iza sebe ima dva braka, s Dawn Reavis i Gwendolyn Osborne, iz kojih ima četvero djece.

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