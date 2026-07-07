Iskoristite sezonu marelica uz ove jednostavne i neodoljive recepte

Ljeto je nezamislivo bez sočnih i mirisnih marelica. Osim što su ukusne same po sebi, odlično se uklapaju u brojne slastice i osvježavajuće deserte. Ako tražite inspiraciju kako iskoristiti ovo omiljeno sezonsko voće, donosimo nekoliko recepata s marelicama koji će unijeti dašak ljeta na vaš stol

Ljeto je stiglo na naše tržnice i u naše vrtove, donoseći sa sobom obilje boja, mirisa i okusa. Među prvim vjesnicima slatkih ljetnih plodova ističu se marelice, voće prepoznatljive narančasto-žute boje koje osvaja baršunastom teksturom i sočnim, slatko-kiselkastim okusom. Sezona im je, nažalost, kratka, traje otprilike do kraja srpnja, stoga je sada idealno vrijeme da ih iskoristimo na sve moguće načine - svježe, u kompotima, džemovima ili kao zvijezdu slasnih deserata.

No, marelice nisu samo ukusne. Ovi "zlatni" plodovi ljeta prava su riznica nutrijenata. Niskokalorične su i bogate vodom, što ih čini savršenim osvježenjem. Obiluju vitaminima, posebice vitaminom A, koji je ključan za zdravlje očiju, te vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet i potiče proizvodnju kolagena za zdravu i elastičnu kožu. Uz to, dobar su izvor kalija, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, te prehrambenih vlakana važnih za dobru probavu. Njihova živahna boja potječe od beta-karotena i drugih antioksidansa koji štite naše stanice od oštećenja. Zbog svega navedenog, marelice su puno više od običnog voća; one su ukusan i jednostavan način da unesemo zdravlje u našu svakodnevnu prehranu.

Ako tražite inspiraciju kako iskoristiti ovo omiljeno sezonsko voće, donosimo nekoliko recepata s marelicama koji će unijeti dašak ljeta na vaš stol

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Jednostavan kolač s marelicama

Ovaj kolač je dokaz da za vrhunsku slasticu nisu potrebni komplicirani koraci. Posebnost mu daje pire od marelica koji se umiješa direktno u biskvit, čineći ga nevjerojatno sočnim i aromatičnim. Idealan je za popodnevnu kavu ili kao lagani desert nakon ručka.

Sastojci:

jedan kilogram svježih marelica

120 g maslaca sobne temperature

150 g šećera

jedan žličica ekstrakta vanilije

četiri velika jaja

250 g glatkog brašna

tri žličice praška za pecivo

prstohvat soli

jedna žličica cimeta

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Okrugli kalup promjera 24 cm namastite i pobrašnite. Marelice operite, očistite od koštica i prepolovite. Polovicu marelica usitnite u pire pomoću štapnog miksera ili blendera. Drugu polovicu narežite na četvrtine.

U velikoj posudi pjenasto izmiksajte maslac i šećer, otprilike četiri do pet minuta. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano miksajući, a zatim i ekstrakt vanilije.

U zasebnoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, cimet i sol. Dodajte ih smjesi s maslacem i jajima te kratko izmiksajte, tek toliko da se sastojci sjedine.

Na kraju lagano umiješajte pire od marelica. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup.

Po vrhu ravnomjerno rasporedite četvrtine marelica. Pecite 55 do 60 minuta. Je li kolač pečen, provjerite drvenim štapićem; trebao bi izaći s nekoliko vlažnih mrvica. Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu.

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Crumble od marelica

Crumble, ili mrvičasta pita, savršen je desert kada želite nešto brzo, jednostavno i neodoljivo. Toplo, sočno voće ispod hrskavog pokrivača od zobenih pahuljica i maslaca kombinacija je koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a najbolje se slaže s kuglicom sladoleda od vanilije.

Sastojci:

Za voćni sloj: 10 do 12 marelica, jedna četvrtina šalice šećera, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina), pola žličice cimeta

10 do 12 marelica, jedna četvrtina šalice šećera, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina), pola žličice cimeta Za posip (crumble): jedna šalica glatkog brašna, pola šalice smeđeg šećera, pola šalice zobenih pahuljica, prstohvat soli, 120 g hladnog maslaca narezanog na kockice

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Marelice operite, izvadite koštice i narežite na četvrtine. Stavite ih u zdjelu, dodajte šećer, kukuruzni škrob i cimet te sve dobro promiješajte. Smjesu prebacite u manju vatrostalnu posudu.

Za posip, u drugoj zdjeli pomiješajte brašno, smeđi šećer, zobene pahuljice i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice. Prstima utrljavajte maslac u suhe sastojke dok ne dobijete krupne mrvice.

Mrvičasti posip ravnomjerno rasporedite preko marelica u vatrostalnoj posudi.

Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok voćni sokovi ne počnu ključati, a posip ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Poslužite toplo, samo ili uz sladoled.

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Klasična pita s marelicama

Za ljubitelje klasike, pita od prhkog tijesta s bogatim nadjevom od marelica pravi je ljetni kolač. Iako zahtijeva malo više truda, rezultat je desert koji će oduševiti i najzahtjevnija nepca, a miris koji će se širiti vašom kuhinjom je neprocjenjiv.

Sastojci:

tijesto za pitu (za podlogu i pokrov)

šest šalica svježih marelica (oko 1,2 kg), narezanih

jedna šalica šećera

jedna četvrtina šalice kukuruznog škroba

pola žličice cimeta

prstohvat soli

pola žličice ekstrakta vanilije

jedno jaje (za premazivanje)

dvije žlice krupnog šećera (za posipanje)

Priprema: