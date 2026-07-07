Iskoristite sezonu marelica uz ove jednostavne i neodoljive recepte
Ljeto je stiglo na naše tržnice i u naše vrtove, donoseći sa sobom obilje boja, mirisa i okusa. Među prvim vjesnicima slatkih ljetnih plodova ističu se marelice, voće prepoznatljive narančasto-žute boje koje osvaja baršunastom teksturom i sočnim, slatko-kiselkastim okusom. Sezona im je, nažalost, kratka, traje otprilike do kraja srpnja, stoga je sada idealno vrijeme da ih iskoristimo na sve moguće načine - svježe, u kompotima, džemovima ili kao zvijezdu slasnih deserata.
No, marelice nisu samo ukusne. Ovi "zlatni" plodovi ljeta prava su riznica nutrijenata. Niskokalorične su i bogate vodom, što ih čini savršenim osvježenjem. Obiluju vitaminima, posebice vitaminom A, koji je ključan za zdravlje očiju, te vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet i potiče proizvodnju kolagena za zdravu i elastičnu kožu. Uz to, dobar su izvor kalija, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, te prehrambenih vlakana važnih za dobru probavu. Njihova živahna boja potječe od beta-karotena i drugih antioksidansa koji štite naše stanice od oštećenja. Zbog svega navedenog, marelice su puno više od običnog voća; one su ukusan i jednostavan način da unesemo zdravlje u našu svakodnevnu prehranu.
Ako tražite inspiraciju kako iskoristiti ovo omiljeno sezonsko voće, donosimo nekoliko recepata s marelicama koji će unijeti dašak ljeta na vaš stol
Jednostavan kolač s marelicama
Ovaj kolač je dokaz da za vrhunsku slasticu nisu potrebni komplicirani koraci. Posebnost mu daje pire od marelica koji se umiješa direktno u biskvit, čineći ga nevjerojatno sočnim i aromatičnim. Idealan je za popodnevnu kavu ili kao lagani desert nakon ručka.
Sastojci:
- jedan kilogram svježih marelica
- 120 g maslaca sobne temperature
- 150 g šećera
- jedan žličica ekstrakta vanilije
- četiri velika jaja
- 250 g glatkog brašna
- tri žličice praška za pecivo
- prstohvat soli
- jedna žličica cimeta
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Okrugli kalup promjera 24 cm namastite i pobrašnite. Marelice operite, očistite od koštica i prepolovite. Polovicu marelica usitnite u pire pomoću štapnog miksera ili blendera. Drugu polovicu narežite na četvrtine.
- U velikoj posudi pjenasto izmiksajte maslac i šećer, otprilike četiri do pet minuta. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano miksajući, a zatim i ekstrakt vanilije.
- U zasebnoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, cimet i sol. Dodajte ih smjesi s maslacem i jajima te kratko izmiksajte, tek toliko da se sastojci sjedine.
- Na kraju lagano umiješajte pire od marelica. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup.
- Po vrhu ravnomjerno rasporedite četvrtine marelica. Pecite 55 do 60 minuta. Je li kolač pečen, provjerite drvenim štapićem; trebao bi izaći s nekoliko vlažnih mrvica. Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu.
Crumble od marelica
Crumble, ili mrvičasta pita, savršen je desert kada želite nešto brzo, jednostavno i neodoljivo. Toplo, sočno voće ispod hrskavog pokrivača od zobenih pahuljica i maslaca kombinacija je koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a najbolje se slaže s kuglicom sladoleda od vanilije.
Sastojci:
- Za voćni sloj: 10 do 12 marelica, jedna četvrtina šalice šećera, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina), pola žličice cimeta
- Za posip (crumble): jedna šalica glatkog brašna, pola šalice smeđeg šećera, pola šalice zobenih pahuljica, prstohvat soli, 120 g hladnog maslaca narezanog na kockice
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Marelice operite, izvadite koštice i narežite na četvrtine. Stavite ih u zdjelu, dodajte šećer, kukuruzni škrob i cimet te sve dobro promiješajte. Smjesu prebacite u manju vatrostalnu posudu.
- Za posip, u drugoj zdjeli pomiješajte brašno, smeđi šećer, zobene pahuljice i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice. Prstima utrljavajte maslac u suhe sastojke dok ne dobijete krupne mrvice.
- Mrvičasti posip ravnomjerno rasporedite preko marelica u vatrostalnoj posudi.
- Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok voćni sokovi ne počnu ključati, a posip ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Poslužite toplo, samo ili uz sladoled.
Klasična pita s marelicama
Za ljubitelje klasike, pita od prhkog tijesta s bogatim nadjevom od marelica pravi je ljetni kolač. Iako zahtijeva malo više truda, rezultat je desert koji će oduševiti i najzahtjevnija nepca, a miris koji će se širiti vašom kuhinjom je neprocjenjiv.
Sastojci:
- tijesto za pitu (za podlogu i pokrov)
- šest šalica svježih marelica (oko 1,2 kg), narezanih
- jedna šalica šećera
- jedna četvrtina šalice kukuruznog škroba
- pola žličice cimeta
- prstohvat soli
- pola žličice ekstrakta vanilije
- jedno jaje (za premazivanje)
- dvije žlice krupnog šećera (za posipanje)
Priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte narezane marelice sa šećerom. Pokrijte i ostavite da stoje sat vremena kako bi voće pustilo sok.
- Nakon sat vremena, procijedite marelice kroz sito, a sok sačuvajte u loncu. Marelice vratite u zdjelu. U lonac sa sokom umiješajte kukuruzni škrob, cimet i sol. Kuhajte na srednje jakoj vatri, neprestano miješajući, dok se smjesa ne zgusne poput džema. Maknite s vatre, umiješajte vaniliju i prelijte vrući sirup preko marelica. Ostavite da se ohladi.
- Pećnicu zagrijte na 200 °C. Dno kalupa za pitu (promjera 23 cm) obložite jednim dijelom razvaljanog tijesta. Ulijte ohlađeni nadjev od marelica.
- Prekrijte pitu drugim dijelom tijesta. Možete napraviti puni pokrov s prorezima za paru ili isplesti ukrasnu rešetku. Rubove dobro zatvorite.
- Vrh pite premažite razmućenim jajetom i pospite krupnim šećerom. Pecite 50 do 60 minuta, dok kora ne postane zlatnosmeđa, a nadjev ne počne ključati. Ako kora prebrzo tamni, prekrijte je aluminijskom folijom.
- Pitu je najbolje potpuno ohladiti, čak i ostaviti u hladnjaku preko noći, kako bi se nadjev stisnuo i omogućio lakše rezanje.