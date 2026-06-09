Kakve ćemo vjenčane bukete viđati ove sezone? Trendovi se mijenjaju

Boho buketi inspirirani livadnim cvijećem polako ustupaju mjesto elegantnijim, skulpturalnim aranžmanima, dok se palete boja okreću toplim i sofisticiranim nijansama. Od povratka kala do modernih asimetričnih buketa, donosimo trendove koji će obilježiti nadolazeću sezonu vjenčanja

Fotografija buketa vatrenih ljiljana (Gloriosa superba Lutea) koji je Saša Šekoranja napravio za vjenčanje arhitektice Ivone Šimunović koja se ovog vikenda u Dubrovniku udala za hrvatskog nogometnog reprezentativca Bornu Sosu obišla je Hrvatsku. Neke je oduševio, a nekima se ne sviđa, no jedno je sigurno - privukao je veliku pažnju, pa smo istražile aktualne trendove kada su u pitanju buketi za vjenčanja.

Sezona vjenčanja 2026. donosi osvježenje u svijetu cvjetnog dizajna. Romantični buketi inspirirani livadama i boho estetika koja je godinama bila među najpoželjnijim izborima polako odlaze u drugi plan, a zamjenjuju ih profinjeniji, skulpturalni i pažljivo osmišljeni aranžmani. Budući mladenci danas sve češće dolaze s vrlo jasnom vizijom, inspiriranom modom, interijerima i društvenim mrežama, pa cvjećari imaju zadatak stvoriti nešto doista posebno. Održivost se više ne smatra dodatnim bonusom, nego standardom, dok se palete boja okreću toplijim, zemljanim tonovima koji djeluju elegantno i bezvremenski.

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Kiparske forme i asimetrija kao novi imperativ

Najveća promjena koju ćemo viđati u 2026. godini odnosi se na oblik buketa. Savršeno okrugli i strogo simetrični aranžmani više nisu prvi izbor, a njihovo mjesto zauzimaju asimetrični, takozvani "slobodni" buketi. Upravo su oni postali jedan od vodećih trendova za nadolazeću sezonu.

Takvi aranžmani slave prirodnost i nesavršenost. Različite dužine stabljika, razigrani raspored cvijeća i pažljivo ostavljeni prazni prostori stvaraju dojam lakoće i spontanosti. Iako izgledaju kao da su upravo ubrani iz vrta, iza njih stoji vrlo promišljen dizajn. Stabljike se više ne skrivaju ispod slojeva vrpci, već postaju dio estetike i dodatno naglašavaju ljepotu svakog cvijeta.

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Istovremeno se vraća i kaskadni buket, ali u puno modernijem izdanju. Zaboravite na raskošne cvjetne slapove iz devedesetih. Današnje verzije puno su nježnije, prozračnije i elegantnije, s dugim viticama i laganim pokretom koji buketu daje posebnu dinamiku. Sličan pristup vidljiv je i u dekoracijama prostora, gdje cvjetni aranžmani sve češće izgledaju kao da prirodno izrastaju iz poda i stvaraju dojam čarobnog vrta unutar prostora za slavlje.

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Povratak klasike

Dok neki trendovi polako nestaju, pojedine klasične vrste cvijeća ponovno dolaze u središte pozornosti. Kale proživljavaju veliki povratak i postaju jedan od najtraženijih izbora za moderne mladenke. Najčešće ih viđamo u minimalističkim aranžmanima dugih stabljika koji izgledaju izuzetno elegantno i suvremeno.

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Veliku popularnost bilježe i monofloralni buketi, odnosno aranžmani sastavljeni od samo jedne vrste cvijeća. Bilo da je riječ o kalama, vrtnim ružama ili nekom drugom favoritu, takvi buketi djeluju sofisticirano, samouvjereno i vrlo promišljeno. Đurđice također nastavljaju svoj povratak, unoseći dozu romantike i vintage šarma, ali u modernom kontekstu izgledaju svježije nego ikad.

Vrtne ruže i dalje ostaju među omiljenim izborima, no koriste se drugačije nego prije. Umjesto velikih, raskošnih buketa prepunih cvjetova, danas se biraju pažljivije i koriste kao glavne zvijezde aranžmana. S druge strane, anemone polako gube popularnost, a gipsofila, koja je godinama bila zaštitni znak boho estetike, danas se koristi znatno suzdržanije i uglavnom služi kao diskretan detalj za dodatnu teksturu.

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Paleta boja: od nijansi kave do smaragdnih dragulja

Kad je riječ o bojama, 2026. godina donosi toplinu, dubinu i bogatstvo tonova. Hladne nijanse poput kadulja zelene i prašnjavo plave polako ustupaju mjesto toplim neutralnim bojama inspiriranima prirodom.

Posebnu pažnju privlači "Mocha Mousse", Pantoneova boja godine, koja inspirira palete u tonovima kave s mlijekom, karamele, cappuccina i prigušene ružičaste. Ruže boje karamele, ranunkule u nijansi prašnjave malve i kremasti tonovi stvaraju elegantne kombinacije koje djeluju luksuzno, ali nenametljivo.

Istovremeno se vraćaju i potpuno bijeli aranžmani, koji se ponovno nameću kao jedan od najsofisticiranijih izbora. Umjesto igre bojama, fokus je na teksturama, oblicima i različitim fazama cvatnje. Kombinacije bijelih ruža, ranunkula, anemona i orhideja stvaraju profinjen izgled koji nikad ne izlazi iz mode.

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Za jesenska i zimska vjenčanja sve su popularnije bogate draguljne nijanse poput smaragdno zelene, safirno plave, duboke bordo i intenzivne magente. U kombinaciji sa svijećama i metalnim detaljima stvaraju dojmljivu i vrlo elegantnu atmosferu.

Treba na umu da su trendovi prije svega inspiracija i da ih ne treba slijepo pratiti ni kad su u pitanju vjenčanja i vjenčani buketi. Lijepo osmišljen buket vrtnih ruža bit će jednako prekrasan danas kao i za dvadeset godina kada budete pregledavali svoje fotografije. Ono što se mijenja jesu oblici, boje i način aranžiranja, dok ljepota svježeg cvijeća ostaje bezvremenska. Upravo zato najveći trend i dalje ostaje personalizacija – odaberite ono što najbolje odražava vas i vaš osobni stil.