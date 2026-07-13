Što luđe, to bolje: Pogledajte najodvažnije i najizazovnije outfite Ultre koji su zapalili Split

Ultra Europe 2026 još je jednom potvrdila status jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi. Tijekom tri festivalska dana, od 10. do 12. srpnja, Park mladeži u Splitu okupio je desetke tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja, koji su uživali u nastupima najvećih svjetskih DJ zvijezda na impresivno produciranim pozornicama.

Ovogodišnje izdanje obilježili su spektakularni svjetlosni i pirotehnički efekti, raznovrstan glazbeni program te prepoznatljiva festivalska atmosfera koja je Split ponovno pretvorila u svjetsko središte elektroničke glazbe. Uz glavni program, festival se nastavlja kroz Destination ULTRA događanja na dalmatinskim otocima, dodatno promovirajući Hrvatsku kao jednu od najatraktivnijih ljetnih festivalskih destinacija.

Od glitter topova i holografskih suknji do oversized neonskih jakni i statement dodataka, svaki outfit bio je prilika za kreativno izražavanje. Fotografi su snimili trenutke kada su posjetitelji prošetali kroz glavne zone festivala, a posebna pažnja plijenile su kombinacije šljokica i neonskih boja koje su vizualno dominirale pod pulsirajućim svjetlima stagea. Ove kombinacije nisu bile samo modni izbor, već i iskaz osobnog stila i energije festivala. Svaki outfit postao je instant viralni hit na društvenim mrežama.