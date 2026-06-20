Ljetna festivalska sezona u Zagrebu već je počela: Evo prijedloga za večerašnji izlazak

Od rock spektakala na Jarunu do intimnih koncerata klasične glazbe i opuštenih gurmanskih druženja, donosimo sveobuhvatan vodič kroz najatraktivnije festivale koji će obilježiti početak ljeta. Zahvaljujući raznolikim događanjima, ljeto u gradu nikad nije dosadno

Zagreb se tijekom lipnja i srpnja ponovno pretvara u živahnu pozornicu na otvorenom, nudeći kaleidoskop događanja za sve generacije i ukuse. Gradski trgovi, parkovi, krovovi i obale jezera postaju epicentri glazbe, filma, gastronomije i sporta, potvrđujući status metropole kao nezaobilazne ljetne destinacije.

Baš Naš Sunset Festival

Ovaj festival (12. lipnja – 6. srpnja) ponovno zauzima plato Gradec, jednu od najljepših gradskih lokacija s pogledom na katedralu. Posjetitelje očekuju ljetni barovi, chill zone, birana street food ponuda i svakodnevni glazbeni program.

Fuliranje "Summer Oasis"

Sličan koncept kao Baš Naš donosi i Fuliranje, koje se pod imenom "Summer Oasis" od 29. lipnja do 5. srpnja vraća na Strossmayerov trg, okupljajući poznate chefove poput Mate Jankovića.

Ljeto kod Matoša

Šarmantna ljetna pozornica smještena kod spomenika Antunu Gustavu Matošu na Mažurancu (do 16. srpnja) nudi opuštenu atmosferu. Uz svakodnevne svirke, posjetitelji mogu uživati u praćenju nogometnih utakmica na velikom platnu.

Dvorišta

Omiljena manifestacija ponovno otvara vrata inače skrivenih gornjogradskih dvorišta. Od 17. do 26. srpnja posjetitelji mogu uživati u intimnim koncertima, umjetničkim instalacijama i jedinstvenom ambijentu najljepših zagrebačkih palača.

Vinski grad

Za vinoljupce, nezaobilazna postaja je Vinski grad na Trgu dr. Franje Tuđmana (13. – 30. lipnja), gdje će biti predstavljeno više od 350 vinskih etiketa u opuštenoj parkovnoj atmosferi.

Zagreb Classic

Za ljubitelje drugačijeg zvuka, Trg kralja Tomislava od 19. lipnja do trećeg srpnja postaje dom Zagreb Classica. Ovaj jedinstveni festival klasične glazbe na otvorenom nudi devet besplatnih koncerata pod zvijezdama, a nastupit će, između ostalih, Zagrebačka filharmonija i Simfonijski orkestar HRT-a.

INmusic festival

Apsolutni vrhunac glazbene ponude bez sumnje je osamnaesto izdanje INmusic festivala, koje se održava od 22. do 25. lipnja na Otoku hrvatske mladeži na Jarunu. U godini kada festival slavi i dvadesetu obljetnicu postojanja, organizatori su pripremili program koji Zagreb svrstava uz bok najvećih europskih glazbenih događanja. Prvog dana, 22. lipnja, hrvatska će publika po prvi put imati priliku uživo čuti jednog od najutjecajnijih glazbenika današnjice, Jacka Whitea. Već sljedećeg dana, 23. lipnja, na pozornicu stiže kultni virtualni bend Gorillaz, čiji će audiovizualni spektakl također biti premijerno izveden u Hrvatskoj. Veliko finale, 25. lipnja, rezervirano je za povratnike na jarunsku pozornicu, američke rock velikane Kings of Leon. Impresivnu listu izvođača upotpunjuju imena kao što su IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers i Dry Cleaning, a [detaljan raspored nastupa već je dostupan na službenim stranicama.

Ljeto u MSU

Inovativan pristup nudi Ljeto u MSU (20. lipnja – 17. srpnja), koje za cijenu jedne ulaznice pruža multimedijsko "četiri u jedan" iskustvo: koncert, izložbu, plesnu izvedbu i filmsku projekciju na krovu Muzeja suvremene umjetnosti.

Međunarodna smotra folklora

Jedna od najdugovječnijih gradskih manifestacija slavi bogatstvo svjetske i domaće tradicijske kulture. Kroz pjesmu, ples i raskošne nošnje, trgovi i pozornice grada postaju mjesto susreta kultura iz cijelog svijeta.

Pop Up by the Lake

Jubilarno deseto izdanje festivala Pop Up by the Lake na Bundeku (do 28. lipnja) nudi spoj glazbe, filma i radionica u prirodnom okruženju, savršenom za bijeg od gradske vreve.

Green River Fest

Opuštenu atmosferu na savski nasip kod Hendrixovog mosta donosi Green River Fest (12. lipnja – 27. rujna), festival posvećen održivosti, recikliranju i dobroj zabavi uz rijeku.

Rougemarin Park

Svoje posljednje izdanje imat će popularni Rougemarin Park (do 26. srpnja), nudeći provjerenu kombinaciju afterwork druženja, kvizova i vrhunskih gastro događanja.

Pri muzeju

Za one koji traže intimniji ugođaj, tu je manifestacija "Pri muzeju" (do 30. rujna) koja oživljava prekrasan atrij Muzeja grada Zagreba glazbenim i kulturnim programom.

Okolo

Umjetnost iznenađuje na neočekivanim mjestima. Projekt "Okolo" postavlja umjetničke instalacije i urbane intervencije diljem gradskih ulica, pozivajući prolaznike na otkrivanje grada iz nove perspektive.

PLACe Market

Popularni PLACe Market, zbog obnove Dolca, svakog sunčanog petka seli na tržnicu Kvatrić, donoseći najbolje od street fooda direktno s tržnice - i to sve do kraja srpnja.

Fantastic Zagreb Film Festival

Filmski sladokusci s nestrpljenjem očekuju petnaesto izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala (26. lipnja – 6. srpnja). Kao [najveći festival takve vrste u regiji, ponudit će presjek najnovijih žanrovskih naslova i klasika na Ljetnoj pozornici Tuškanac i u KIC-u. Posebna je zanimljivost da posjetitelji koji dođu sa svojim psom mogu dobiti besplatnu ulaznicu.

76. Boris Hanžeković memorijal

Ljubitelji sporta uživat će na 76. Boris Hanžeković memorijalu (24. – 26. lipnja), najstarijem sportskom događanju u Hrvatskoj koje na stadionu Mladost okuplja svjetsku atletsku elitu.

JAZOfest

Za kraj, tu je i jedan potpuno jedinstven događaj - JAZOfest, međunarodni festival jazavčara, koji će se 21. lipnja održati u parku Ribnjak, na radost vlasnika i ljubitelja ovih simpatičnih pasa.