Pariška modna groznica: Ulice kao pozornica za najhrabrije i najzanimljivije outfite

Pariz u srpnju postaje modni epicentar, ugošćujući Tjedan muške mode i Tjedan visoke mode. Događaj je privukao i brojna poznata lica, od Kate Moss, Cardi B, Pedra Pascala i Tilde Swinton do Matta Damona, Jennifer Lopez, Anne Wintour, Demi Moore, Gigi Hadid, Cate Blanchett i mnogih drugih. Dok piste diktiraju budućnost, stvarna inspiracija i modna drama odvijale su se na ulicama, između revija najpoznatijih kuća.

Odvažno, ležerno i provokativno

Ženski street style bio je prava modna pozornica. Vidjeli smo sve - od ludih, kazališnih outfita s dramatičnim siluetama i avangardnim krojevima do vrlo izazovnih kombinacija s prozirnim materijalima i smjelim izrezima. Kao protuteža toj ekstravaganciji, mnogi su odabrali naglašenu ležernost: savršeno krojene traperice, jednostavne bijele majice i predimenzionirane sakoe, dokazujući da i minimalizam može biti jednako upečatljiv. U tom sudaru stilova rađale su se najzanimljivije modne priče.

Modni dodaci u glavnoj ulozi

Ključ je bio u detaljima, a modni dodaci preuzeli su glavnu ulogu. Upadljivi, skulpturalni nakit i torbe neobičnih oblika upotpunjavali su kazališne kombinacije, dok su se uz ležernije outfite nosile klasične torbe i elegantne sandale. Izazovni lookovi često su bili zaokruženi visokim potpeticama i minimalističkim, ali efektnim detaljima, potvrđujući da je stav najvažniji modni dodatak.

Muška moda u znaku opuštenosti

Na muškoj sceni udobnost je ostala ključna. Nastavila se popularnost opuštenih silueta, s trapericama širih nogavica koje signaliziraju odmak od uskih modela. Iako su dominirali ležerni krojevi u prozračnim materijalima poput lana, dio posjetitelja pridružio se modnoj igri s odvažnijim komadima i jarkim bojama. Cjelokupan dojam često je zaokružen detaljem s prizvukom nostalgije: uskim sunčanim naočalama kao neizostavnim dodatkom.