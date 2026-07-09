Jennifer Lopez pokorila Pariz: Svaki izlazak bio je modna lekcija iz glamura

Jennifer Lopez stigla je na pariški Tjedan visoke mode i očekivano pretvorila ulice Grada Svjetlosti u svoju osobnu pistu. U pratnji sestre Lynde, glazbena ikona servira besprijekorne kombinacije, potvrđujući svoj status stilske kameleonke.

Od maksimalističkog glamura do večernje drame

Njezin dolazak u hotel La Réserve bio je sve samo ne suptilan. Plijenila je poglede u masivnom bijelom kaputu od umjetnog krzna, koji je nosila preko crnog grudnjaka i bermuda. Izdanje je zaokružila cipelama s otvorenom petom, torbicom Chanel i velikim sunčanim naočalama. Drama je uslijedila navečer. Za izlazak sa sestrom odjenula je dugu crnu baršunastu haljinu s dramatično dubokim dekolteom do pupka. Široki remen dodatno je naglasio njezinu figuru pješčanog sata, a cijeli je izgled bio definicija monokromatskog glamura.

Od romantične elegancije do večernje drame

Jedan od njezinih elegantnijih odabira bila je kremasta satenska maksi haljina otvorenih leđa, čiji je kroj podsjećao na vjenčanicu. Ipak, glavni modni dodatak bio je rijedak kolekcionarski komad - sjajna torbica Hermès Kelly 28. Prava drama uslijedila je navečer. Prilikom izlaska iz hotela, odakle se sa sestrom uputila na večeru u restoran La Girafe, Jennifer je nosila provokativnu bijelu mini haljinu s dubokim dekolteom.

Dnevni lookovi s potpisom

Tijekom boravka u Parizu, Lopez je pokazala zavidnu moć transformacije. Jedan dan viđena je u romantičnom Chloé kompletu koji se sastojao od nježnog, svijetloružičastog plašta, bijele bluze i kaki suknje na preklop. Kasnije je zablistala u pripijenoj bijeloj haljini Davida Kome, čiji je elegantni dekolte bio ukrašen perjem. Ipak, posebno se istaknula monokromatska kombinacija po mjeri s potpisom Stephanea Rollanda. Steznik u boji pijeska i hlače visokog struka s detaljem na uvijanje istaknuli su njezinu figuru, dok su visoke platforme i zlatni nakit zaokružili moćno dnevno izdanje.