Elie Saab oduševio u Parizu: Mistične maske, čipka i raskošne haljine

Libanonski majstor visoke mode, Elie Saab, na pariškom Tjednu mode predstavio je svoju kolekciju za jesen/zimu 2026.-2027., nudeći dramatičan i dobrodošao zaokret od svoje prepoznatljive eterične estetike. Pod nazivom "Bal neukroćenih snova", revija je publiku povela u carstvo zagonetnog glamura i teatralne fantazije, brišući granice između stvarnog i iluzornog.

Zagonetnost pod maskama

Ono što je ovu kolekciju odmah izdvojilo bio je opipljiv osjećaj misterije. Umjesto vedrih, pastelnih boja koje često krase njegove kreacije, pistom je dominirala duboka i raskošna paleta crne, tamnocrvene i baršuna boje volovske krvi. Ključni element koji je definirao cjelokupnu atmosferu bile su maske, često ukrašene perjem, koje su licima modela davale zavodljivu anonimnost i dozu opasne privlačnosti. Taj osjećaj tajanstvenosti dodatno je naglašen sveprisutnom crnom čipkom koja se provlačila kroz kreacije, stvarajući suptilnu igru prozirnosti i sjena. Nije to bio samo glamur, već glamur s pričom, poziv na maskenbal gdje se otpuštaju najluđi snovi i priziva svijet divlje preobrazbe.

Cvijeće u tami

Iako je ton bio osjetno mračniji, Saab nije napustio svoj najprepoznatljiviji motiv - cvijeće. Upravo je kontrast između tamne pozadine i raskošnih cvjetnih aplikacija stvorio najupečatljivije trenutke revije. Trodimenzionalni cvjetovi, izvezeni svjetlucavim kristalima i ručno aplicirani na teški baršun ili prozirni til, djelovali su kao da prkosno cvjetaju u noći, hvatajući svjetlost pri svakom pokretu. Ovi detalji dali su kreacijama iznimnu teksturu i dubinu, zadržavajući Saabov romantični potpis, ali mu dajući novu, zreliju i kompleksniju dimenziju. Svaki cvijet bio je dokaz majstorstva ateljea, podsjetnik da ljepota može postojati, pa čak i jače sjajiti, u okruženju tame.

Majstorstvo izrade i siluete

Luksuz, kao neizostavan dio svake Elie Saab kolekcije, očitovao se u besprijekornoj izradi i najfinijim materijalima. Siluete su se kretale od dramatičnih balskih haljina s naglašenim, korzetiranim strukovima i širokim vlakovima koji su ostavljali dojam stvoren za glamurozne ulaske, do elegantnijih, pripijenih krojeva koji su slavili žensku figuru. Svaki komad odražavao je sate i sate rada u ateljeu visoke mode, gdje su se perje, svjetlucavi vezovi i slojevi tila spajali u kohezivnu viziju. U nekim se komadima mogao osjetiti i utjecaj oštrijeg krojenja, suptilna posveta snazi i strukturi, što je stvorilo intrigantnu napetost između tradicionalne romantike i modernije, odvažnije estetike.