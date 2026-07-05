Pogledajte atmosferu iz Zaprešića: Tisuće ljudi stigle na Thompsonov koncert

Gotovo 30.000 posjetitelja okupilo se u subotu na stadionu "Ivan Laljak Ivić" u Zaprešiću na koncertu Marka Perkovića Thompsona, održanom godinu dana nakon njegova nastupa na zagrebačkom Hipodromu. Publika je tijekom večeri zajedno pjevala njegove najpoznatije pjesme, a događaj je pratila bogata produkcija.

Uoči koncerta u Zaprešić su od poslijepodneva pristizali brojni posjetitelji. Oko stadiona i u središtu grada okupio se velik broj ljudi, a na štandovima su se prodavali suveniri i rekviziti. Stadion je bio gotovo ispunjen već sat vremena prije početka koncerta.

Koncert je započeo u 21 sat vatrometom, nakon čega je Thompson izašao na pozornicu i otvorio nastup pjesmom "Ustani iz sjene". Tijekom večeri izveo je niz svojih poznatih pjesama, među kojima su bile "Geni kameni", "Moj Ivane", "Nema predaje", "Prijatelji" i "Lijepa li si". Publika je većinu pjesama pratila zbornim pjevanjem, a tijekom balade "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" brojni su posjetitelji upalili svjetla na svojim mobitelima. Na kraju večeri Thompson je zahvalio publici na dolasku i podršci.