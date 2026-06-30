Počinju 45. Večeri na Griču: Pet vrhunskih koncerata u srcu Gornjega grada

Večeri na Griču već su više od četiri desetljeća nezaobilazan dio kulturnog života Zagreba, što iz godine u godinu potvrđuje iznimna posjećenost te velik interes publike

Od 8. do 22. srpnja atrij Galerije Klovićevi dvori ponovno će biti središte glazbenih susreta zahvaljujući 45. izdanju festivala Večeri na Griču, najdugovječnijeg zagrebačkog ljetnog glazbenog festivala. Ove sezone publiku očekuje pet vrhunskih koncerata renomiranih domaćih i međunarodnih glazbenika.

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Večeri na Griču već su više od četiri desetljeća nezaobilazan dio kulturnog života Zagreba, što iz godine u godinu potvrđuje iznimna posjećenost te velik interes publike. Festival njeguje tradiciju vrhunske glazbe, okupljajući ugledne glazbenike u jedinstvenom ambijentu Gornjega grada - atriju Galerije Klovićevi dvori i Crkvi sv. Marka.

Ovogodišnje izdanje donosi pet pomno odabranih koncertnih večeri. Festival 8. srpnja otvara Hrvatski barokni ansambl (HRBA) uz bugarsku violinisticu Zefiru Valovu, poznatu po izražajnoj interpretaciji i nastupima s vodećim europskim baroknim ansamblima.

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U nastavku, 13. srpnja nastupa Gudački kvintet Berlinske filharmonije, jedan od najuglednijih komornih sastava svjetske glazbene scene, uz mladu kinesku violončelisticu Ziyang Zhao, pobjednicu posljednjeg violončelističkog natjecanja Antonio Janigro.

Dana 15. srpnja publiku u atriju očekuje nastup uglednog zbora Covent Garden Choir, koji njeguje bogatu britansku zborsku tradiciju kroz repertoar koji se proteže od klasičnih remek-djela do suvremenih skladbi.

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Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista Aljoša Jurinić nastupa 21. srpnja i donosi klavirski recital s vrhunskim djelima romantičnog i klasičnog repertoara.

Festival će 22. srpnja zatvoriti svjetski poznati vokalni ansambl VOCES8, jedan od najcjenjenijih vokalnih sastava današnjice, prepoznatljiv po besprijekornoj intonaciji i širokom repertoaru koji obuhvaća različite glazbene stilove.

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„Nakon završetka koncertne sezone, kada se zatvore vrata koncertnih dvorana, Gornji grad u srpnju oživljava kao otvorena pozornica pod zvijezdama, privlačeći brojnu publiku željnu klasične glazbe i vrhunskog muziciranja. Iako je festival kroz godine istraživao različite stilove i žanrove, njegova programska okosnica ostaje čvrsto ukorijenjena u klasičnoj glazbi, uz dosljedno održavanje visoke umjetničke kvalitete, što ga čini prepoznatljivim i trajno relevantnim kulturnim događanjem. Ovogodišnje izdanje donosi posebno kvalitetan program i vrhunske izvođače svjetske klase. Vjerujemo da će publika ponovno uživati u još jednom sjajnom izdanju Večeri na Griču koje smo za njih pripremili“ – ističe Josip Nalis, programski voditelj festivala.

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Svi koncerti održavaju se u Atriju Galerije Klovićevi dvori i započinju u 21 sat, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te na službenim stranicama Kulturnog informativnog centra.