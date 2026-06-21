Jozinović osvojio Arenu drugu noć zaredom, a dolazak Josipe Lisac oduševio publiku

Nakon što je prve večeri ispisao povijest, Jakov Jozinović ponovio je spektakularan uspjeh i drugi dan zaredom napunio zagrebačku Arenu do posljednjeg mjesta. Mladi Vinkovčanin priredio je još jedan emotivni nastup za pamćenje, potvrdivši status jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Drugu večer u Areni posebno je obilježila fantastična sinergija između Jakova i publike, koja je s njim uglas pjevala od prve do posljednje pjesme. Iako je njegov debitantski album "Ja za čuda letim" objavljen tek tjedan dana ranije, dvoranom su se orili stihovi novih pjesama s jednakim žarom kao i provjereni hitovi koji su mu i otvorili put do najvećih pozornica. Time je dvadesetogodišnji glazbenik pokazao da je njegova glazba u rekordnom roku pronašla put do srca tisuća obožavatelja.

Trenutak za povijest: Na scenu izašla Josipa Lisac

Baš kao što je prve večeri izazvao euforiju dovevši Aleksandru Prijović, Jozinović nije razočarao ni drugog dana. Priredio je još jedno iznenađenje, a publika je ostala u šoku kada je pred njih izašla neponovljiva Josipa Lisac. Njezin izlazak na 360° pozornicu popraćen je gromoglasnim vriskom i pljeskom. "Čudotvorče, magičan si!", obratila se diva mladom kolegi prije nego što su zajedno izveli legendarnu pjesmu "O jednoj mladosti". Emotivan trenutak zaokružen je Jakovljevim dubokim naklonom.

Kruna turneje koja ruši rekorde

Dvodnevni spektakl u Zagrebu središnji je dio turneje "Ja za čuda letim" koja ruši rekorde. Nakon što je prvi datum rasprodan u par dana, odmah je dodan i drugi, čime je Jozinović postao najmlađi izvođač s dva uzastopna koncerta u Areni. Ove večeri poslužile su kao kruna turneje s kojom pjevač, nakon uspjeha u Beogradu i Osijeku, nastavlja pohod na vrh regionalne scene.

Na kraju koncerta, vidno dirnut i kroz suze, Jozinović je zahvalio publici. "Čudan je osjećaj raditi ono o čemu si cijeli život sanjao. Hvala vam što ste mi s mojih dvadeset godina ispunili najveći san. Nosim vas u srcu do kraja života", poručio je, zatvorivši dva najvažnija dana svoje karijere.