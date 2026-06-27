Najvrelija špica do sad! Zagrepčanke pokazale noge u kratkim haljinama, ovo se zove moda

Zagrepčanke i Zagrepčani nisu razočarali ni ove subote! Iako su temperature debelo iznad 30 stupnjeva, špica je bila prepuna svite. A njihove modne kombinacije govore sve - ukus i stil nisu upitni ni po vrućini. Haljine s uzorcima, kratke ljetne haljinice koje otkrivaju noge, sandale, trendi natikače, lijepe bluze ili sportska varijanta - sve je to danas uhvatio Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr.

Dominirali su lagani materijali, prozračni krojevi i komadi koji spajaju udobnost i estetiku. Lanene košulje, široke hlače, lepršave haljine i suknje midi dužine pokazale su se kao favoriti za ljetne dane u gradu. Bijela, bež i neutralne nijanse ponovno su zavladale špicom, no Zagrepčani se ne boje ni boja! Ljeto je pokazalo i povratak ženstvenih krojeva – haljine s otvorenim ramenima, volanima i laganim tkaninama bile su među najviđenijim izborima. Umjesto teških modnih kombinacija, špica je bila prepuna outfita koji izgledaju spontano, a zapravo su pažljivo složeni.

Zagrebačka špica još je jednom pokazala da pravi stil ne ovisi o vremenskim uvjetima. Čak i kada ljetne temperature dosegnu svoj maksimum, moda pronalazi način da ostane svježa, elegantna i inspirativna. Pogledajte galeriju!