Zagrepčanke kao modna inspiracija: Najljepši topovi i prsluci sa špice

Zagrebačka špica ponovno donosi modnu inspiraciju, a ovoga puta u fokusu su najljepši topovi i prsluci. Zagrepčanke koje je uhvatio objektiv našeg Dosadnog Fotografa ekskluzivno za Žena.hr pokazale su kako ih stilizirati. Uparile su ih s trapericama, ljetnim hlačama, suknjama, bermudama, kratkim hlačama, njihove kombinacije spajaju ženstvenost, eleganciju i opušteni gradski stil. Od bijele, bež i krem nijansi preko pastelnih boja koje savršeno pristaju ljetnim danima - pa sve do crne, ove dame pokrile su čitavu paletu boja. Volani, točkice i razni drugi uzorci, nabrani detalji, lepršavi materijali i lagane siluete unijeli su dozu razigranosti u svakodnevne outfite. Špica je još jednom potvrdila da se najbolji ulični stil ne temelji na pretjerivanju, već na dobrim krojevima, kvalitetnim materijalima i osobnom pečatu. Neke su kombinacije bile romantične i ženstvene, druge ležerne i minimalističke, no zajednički im je bio osjećaj lakoće i pažljivo odabrani detalji.

U galeriji donosimo modne trenutke sa zagrebačkih ulica i ideje za ljetne kombinacije.