Muškarci ukrali pažnju na špici: Ove ljetne kombinacije morate vidjeti

Dok su se prijašnjih godina na ulicama uglavnom viđale provjerene kombinacije - jednostavne majice, kratke hlače i tenisice, ovog ljeta zagrebačka špica donijela je pravo modno iznenađenje. Sudeći po fotografijama koje su ekskluzivno za Žena.hr snimili Goran Horvatinec i Dosadni Fotograf da se zaključiti kako je muška moda postala hrabrija, razigranija i puno osobnija. Od elegantnih lanenih košulja i ležernih odijela do odvažnih uzoraka, retro komada i modnih dodataka koji privlače pažnju: Zagrepčani su ove sezone dokazali da moda nije rezervirana samo za posebne prilike.

Laneno odijelo, dobra košulja i doza samopouzdanja

Jedan od najvećih hitova ovog ljeta svakako su lagani materijali. Lanene košulje, široke hlače i prozračna odijela pokazali su se kao idealan izbor za visoke temperature, ali i za one koji žele izgledati elegantno bez previše truda. Posebno su se istaknule neutralne nijanse poput bež, bijele i maslinaste, ali i detalji u plavim i zemljanim tonovima koji daju svježinu ljetnim kombinacijama. Ipak, posebnu pažnju privukle su jarke boje - žuta, ružičasta i narančasta pokazale su se kao pravi ljetni hit, Zanimljivi uzorci, među kojima su se posebno istaknuli motivi sardina i limuna, unijeli su pak dozu razigranosti i osobnosti u muške kombinacije.

Tenisice više nisu samo sportski izbor

Zagrebačka špica još je jednom pokazala koliko se promijenio odnos prema obući. Klasične tenisice postale su nezaobilazan dio gotovo svakog outfita - od kombinacija s kratkim hlačama do spoja s elegantnijim komadima. Muškarci sve češće kombiniraju udobnost i stil, pa se granica između ležernog i formalnog izgleda gotovo potpuno izgubila.

Modni detalji koji privlače pažnju

Ono što je posebno iznenadilo ovog ljeta jest količina pažnje koju muškarci posvećuju detaljima. Sunčane naočale zanimljivih okvira, satovi, narukvice, torbice preko ramena i šeširi postali su važan dio modnog izraza. Upravo ti mali detalji često čine razliku između obične kombinacije i one koja privlači poglede.

Povratak osobnosti u muškoj modi

Najveća promjena koju je pokazala ovogodišnja zagrebačka špica jest to što muškarci sve manje slijede stroga pravila. Moda je postala način pokazivanja karaktera: netko bira minimalizam, netko jarke boje, a netko kombinira vintage komade s modernim detaljima.

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