Dašak divljine u srcu Zagreba: Životinjski uzorci osvojili su zagrebačku špicu

Animal print ni ovog ljeta ne silazi s modne scene, a zagrebačka špica dokaz je da se životinjski uzorci nose u svim mogućim varijantama. Od bezvremenskog leopard uzorka i razigranog dalmatinera ili zebre do elegantne zmije i neočekivanog uzorka žirafe, Zagrepčanke ih vješto uklapaju u svakodnevne i profinjene kombinacije. Dok neke biraju tek jedan upečatljiv detalj, druge se ne boje od glave do pete odjenuti u omiljeni print. U galeriji pogledajte kako su ove sezone nosile jedan od najvećih modnih trendova, koji prati i Marina Kapov, glavna junakinja genijalne nove serije "IQ 160" koju od danas možete gledati na platformi Voyo. Fotografije najupečatljivijih outfita snimili su ekskluzivno za Žena.hr Dosadni Fotograf i Goran Horvatinec.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!