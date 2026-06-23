Što muškarci sa špice nose ljeti? Ovo je 30 najboljih izdanja

Zagrebačka špica poznata je kao najveća modna pista u gradu, bez obzira na temperature koje su prilično porasle. Poznato je da se Zagrepčanke itekako znaju dotjerati za bilo kakvu prigodu i vremenske uvjete, no ovoga puta odlučile smo pogledati među ekskluzivne fotografije našeg Dosadnog Fotografa za Žena.hr što to nose muškarci kada idu u grad u ovim ljetnim danima!

Kratke hlače i majice, košulje u bijeloj boji ili sa zanimljivim, ljetnim uzorcima te bijele hlače dominiraju špicom. Nose se tenisice, japanke i sandale, a oni dotjeraniji nose mokasinke, koje savršeno pristaju uz opuštene košulje. No neki ni na +35 ne mare za udobnost, već im je estetika na prvom mjestu pa se mogu vidjeti sakoi koji nadopunjuju cijeli look. Sve u svemu, može se reći da se Zagrepčani itekako znaju odjenuti s ukusom.

Pogledajte galeriju!