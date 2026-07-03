Nema gdje bismo radije bili upravo sada: Ljuljačke na rajskim plažama

Plažne ljuljačke postale su jedan od najvećih ljetnih trendova i savršena kulisa za fotografije koje svake sezone preplavljuju društvene mreže. Ono što je nekad bio jednostavan detalj uz more danas je pravi Instagram fenomen kojem je teško odoljeti.

U početku su to bile obične drvene ljuljačke postavljene uz plažu kako bi gostima uljepšale boravak u beach barovima i resortima. No s porastom društvenih mreža pretvorile su se u globalni vizualni trend i jedno od najpoželjnijih mjesta za fotografiranje tijekom ljetovanja.

Danas gotovo da ne postoji ljetni feed bez barem jedne fotografije na ljuljački iznad mora: u kupaćem kostimu, s laganim povjetarcem u kosi i pogledom prema beskrajnom plavetnilu. Iako su takve fotografije već postale klasik, njihova popularnost i dalje ne jenjava.

Resorti su brzo prepoznali njihov potencijal pa se ljuljačke danas namjerno postavljaju na najfotogeničnije dijelove plaža. Ideja je jednostavna - stvoriti kadar koji gosti žele podijeliti, a koji istovremeno postaje najbolja moguća reklama destinacije.

Najčešće ih nalazimo na egzotičnim lokacijama poput Maldiva, Balija, Gili otoka, Zanzibara, Bora Bore i Sejšela, ali i na brojnim plažama u našoj zemlji, gdje su posljednjih godina postale popularan detalj beach barova i turističkih destinacija. Posebno su čarobne one postavljene u plitkom moru, gdje se tijekom plime čini kao da se ljuljate usred beskrajnog oceana.

I dok ih gledamo na fotografijama, teško je ne poželjeti barem na trenutak biti tamo - jer ovo su zaista mjesta gdje sada želimo biti.