Skrivene oaze: 10 jadranskih plaža koje morate posjetiti ovog ljeta

Stigla je sezona godišnjih odmora, a ako još uvijek ne znate koje destinacije posjetiti ovog ljeta, pripremili smo vodič kroz top 10 plaža koje predstavljaju ono najbolje što Lijepa naša nudi

S obalom dugom više od 1.700 kilometara i s gotovo 1.200 otoka, Hrvatska je dom nekih od najspektakularnijih plaža na svijetu. Od skrivenih uvala do svjetski poznatih pješčanih i šljunčanih rajeva, Jadransko more nudi prizore tirkizne boje i kristalne čistoće koji oduzimaju dah. Iako su imena poput Zlatnog rata već svima poznata, hrvatska obala krije bezbroj dragulja. Pripremili smo vodič kroz 10 plaža koje predstavljaju ono najbolje što Lijepa naša nudi.

Zlatni rat, Brač

Ikona hrvatskog turizma i vjerojatno najfotografiranija plaža u zemlji, Zlatni rat na otoku Braču uistinu je jedinstven prirodni fenomen. Ovaj veličanstveni rt od sitnog, mekog šljunka proteže se gotovo pola kilometra u more, a njegov vrh neprestano mijenja oblik ovisno o vjetru i morskim strujama. Zapadna strana idealna je za opušteno kupanje, dok je vjetrovita istočna strana postala meka za windsurfere i kitesurfere. Do plaže vodi ugodna, borovinom natkrivena šetnica iz slikovitog mjesta Bol.

Unsplash

Plaža Stiniva, Vis

Skrivena od pogleda i okružena moćnim stjenovitim liticama, uvala Stiniva na otoku Visu s pravom nosi titulu jedne od najljepših plaža Europe. Njezina privlačnost leži upravo u njezinoj nepristupačnosti. Do ove šljunčane oaze možete doći ili zahtjevnom, strmom stazom iz sela Žužeca ili, što je popularnija opcija, brodom kroz uski prolaz koji se otvara prema moru. Nagrada je kupanje u nestvarno čistom moru u zagrljaju prirode koja ostavlja bez riječi.

Profimedia

Plaža Sveti Jakov, Dubrovnik

Dok se turisti ljeti tiskaju na popularnoj plaži Banje, Dubrovčani svoju oazu mira pronalaze na plaži Sveti Jakov. Smještena tridesetak minuta hoda od Starog grada, ova šljunčana plaža nudi bijeg od gužve i, što je najvažnije, božanstven pogled na gradske zidine i otok Lokrum. Do plaže vodi 160 kamenih stepenica, no trud se isplati, osobito u kasno poslijepodne kada zalazeće sunce obasjava Dubrovnik zlatnom svjetlošću, stvarajući prizor za pamćenje.

Profimedia

Punta Rata, Brela

Biser Makarske rivijere, plaža Punta Rata u Brelima, redovito se nalazi na listama najljepših svjetskih plaža. Njezin zaštitni znak je Kamen Brela, stijena obrasla borovima koja ponosno izranja iz mora i postala je simbolom regije. Okružena gustom borovom šumom koja pruža dobrodošao hlad, ova šljunčana plaža s kristalno čistim morem idealan je izbor za obitelji, ali i za sve koji traže idiličan spoj prirode i mora.

Profimedia

Plaža Sakarun, Dugi otok

Zbog bijelog pijeska i nestvarne tirkizne boje mora, plažu Sakarun na Dugom otoku često nazivaju "hrvatskim Karibima". Duga gotovo kilometar, ova pješčana uvala zaštićena je od vjetrova, a more je izuzetno plitko, što je čini savršenom za obitelji s malom djecom. Okružena borovom šumom, nudi mir i osjećaj boravka u netaknutoj prirodi, daleko od ljetne vreve. Do nje se iz mjesta Božava može doći i turističkim vlakićem, što predstavlja dodatnu atrakciju.

Profimedia

Rt Kamenjak, Istra

Na samom jugu istarskog poluotoka prostire se zaštićeni park prirode Rt Kamenjak, raj za ljubitelje avanture i divlje prirode. Njegova razvedena obala krije više od 30 uvala i netaknutih plaža. Ovdje nećete naći ležaljke i gužvu; umjesto toga, čekaju vas stjenovite ploče idealne za sunčanje i litice s kojih oni najhrabriji skaču u kristalno čisto more. Nezaobilazna postaja je jedinstveni Safari Bar, izgrađen od bambusa i naplavina, gdje se možete okrijepiti nakon istraživanja ovog prirodnog bisera Istre.

Profimedia

Plaža Šunj, Lopud

Jedna od najljepših pješčanih plaža dubrovačkog područja nalazi se na otoku Lopudu, do kojeg se lako stiže kratkom vožnjom trajektom. Od luke do široke pješčane uvale Šunj vodi ugodna 25-minutna šetnja kroz borovu šumu, a za one manje sklone hodanju tu su i praktična golf-vozila. Izuzetno plitko i toplo more čini je favoritom za obitelji, dok je istočni dio plaže tradicionalno rezerviran za naturiste.

Profimedia

Plaža Lubenice (Sveti Ivan), Cres

Ispod drevnog sela Lubenice, smještenog na 378 metara visokoj litici otoka Cresa, krije se plaža koja izgleda kao da je s druge planete. Do nje se dolazi zahtjevnim jednosatnim spuštanjem po strmoj stazi, no oni najuporniji bit će nagrađeni prizorom snježnobijelog šljunka i tirkiznog mora u potpunoj tišini. Zbog teške pristupačnosti, na plaži Sveti Ivan rijetko ima gužve, a mnogi je posjećuju brodom, kombinirajući kupanje s posjetom obližnjoj Plavoj groti.

Unsplash

Plaža Pasjača, Konavle

Južno od Dubrovnika, u podnožju Konavoskih stijena, smjestila se Pasjača – jedna od najdramatičnijih i najneobičnijih plaža na Jadranu. Nastala je sasvim slučajno, erozijom kamenja koje se bacalo s litice tijekom Drugog svjetskog rata. More je s vremenom usitnilo kamenje i stvorilo ovu nevjerojatnu, ali teško dostupnu plažu. Pasjača je efemerna ljepotica; more je polako odnosi i jednog će dana nestati. Upravo zato, posjetiti je dok još postoji jedinstveno je i neponovljivo iskustvo.

Plaža Stara Baška, Krk

Na južnoj obali otoka Krka, u okolici slikovitog ribarskog sela Stara Baška, skriva se niz uvala s jedinstvenim šljunčanim plažama. Za razliku od uređenih turističkih plaža, ovdje vlada divlja i netaknuta priroda. Plaže poput Oprne, do koje se dolazi strmom stazom ili, jednostavnije, brodom, nude osjećaj izolacije i mira. Okružene su strmim, golim stijenama koje se spuštaju u kristalno čisto tirkizno more, stvarajući prizor surove ljepote. Ovo je idealno odredište za avanturiste i one koji žele pobjeći od ljetnih gužvi i pronaći svoj privatni komadić raja.

Profimedia

Bilo da tražite osamljenu uvalu za romantični bijeg, pješčani raj za obiteljsku igru ili party plažu za nezaboravne noći, hrvatska obala nudi sve. Svaka od ovih plaža priča svoju priču i čeka da je otkrijete. Krenite u istraživanje i pronađite svoj komadić raja na Jadranu.