Katie Holmes u prozirnom topu i Teyana Taylor u avangardi oduševile na Chanelovoj večeri

U sklopu Tribeca Festivala u New Yorku, modna kuća Chanel ponovno je okupila poznata imena iz svijeta filma, mode i umjetnosti na svojoj tradicionalnoj večeri za umjetnike. Elegantna atmosfera restorana The Odeon bila je savršena pozornica za modne kombinacije koje su privukle veliku pažnju.

Među najzapaženijim gošćama bila je Katie Holmes, koja je oduševila minimalističkim izdanjem sastavljenim od prozirnog lanenog topa i širokih crnih hlača visokog struka. Teyana Taylor donijela je potpuno drugačiji modni pristup - odvažnu i avangardnu kreaciju kojom je još jednom potvrdila status modne ikone.

Na događanju su se pojavile i Rashida Jones, Julia Louis-Dreyfus, Whoopi Goldberg, Olivia Munn i Keke Palmer, dok su među uzvanicama bile i Christy Turlington te Sofia Coppola. Večer je još jednom pokazala kako Chanel uspješno spaja bezvremensku eleganciju, kreativnost i individualni stil.