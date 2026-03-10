Dva looka Teyane Taylor u Parizu pokazuju zašto je jedna od najbolje odjevenih žena svijeta

Kroz ova dva izdanja, jedno visoko stilizirano i glamurozno, a drugo odvažno i urbano, Teyana Taylor je u Parizu ispisala još jedno poglavlje svoje modne dominacije. Njezina neustrašivost u eksperimentiranju s krojevima, bojama i teksturama, uparena s urođenom gracioznošću, čini je jednom od najzanimljivijih pojava današnjice

Posljednjih nekoliko mjeseci ime Teyane Taylor odzvanja svijetom filma i mode s jednakom snagom. Nakon što je osvojila Zlatni globus i zaradila prestižnu nominaciju za Oscara za sporednu ulogu u hvaljenom filmu "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona, gdje glumi uz Leonarda DiCaprija, ova svestrana umjetnica potvrdila je svoj status jedne od najuzbudljivijih zvijezda današnjice. No, osim na filmskom platnu, Taylor dominira i na onom najzahtjevnijem, modnom. Svako njezino pojavljivanje na crvenom tepihu pomno je secirano, a njezina sposobnost da avangardne kreacije nosi s nevjerojatnom lakoćom svrstala ju je na vrh ljestvica najbolje odjevenih žena. Njezin nedavni dolazak na Tjedan mode u Parizu bio je stoga pod posebnim povećalom, a s dva potpuno različita, ali jednako impresivna izdanja, još je jednom dokazala zašto je modna ikona u usponu.

Chanelova vizija za kišni dan pod vedrim nebom

Glavni grad Francuske dočekao je Teyanu Taylor bez kišnih oblaka, no ona je na reviju modne kuće Chanel za jesen i zimu 2026. stigla spremna za filmski pljusak. Njezin dolazak u Grand Palais, gdje je kreativni direktor Matthieu Blazy predstavio svoju debitantsku kolekciju za slavnu kuću, bio je jedan od onih trenutaka koji definiraju Tjedan mode. Glumica je privukla sve poglede pojavivši se s velikim prozirnim kišobranom, koji je bio tek uvertira u stilsku priču koju je ispričala svojom odjećom.

Glavni komad bio je prozirni baloner visokog ovratnika, statement odabir iz Chanelove pre-fall kolekcije, koji je bio posut sitnim, crvenim kamenčićima. Ovaj odvažan komad, stegnut u struku tankim remenom, istovremeno je bio i futuristički i klasičan, spajajući tradicionalnu siluetu balonera s modernim, prozirnim materijalom. Ispod njega nazirala se crna dolčevita haljina do koljena, gotovo u potpunosti prekrivena bijelim šljokicama koje su stvarale suptilan, pikseliziran uzorak. Crveni gumbi na haljini savršeno su se nadovezivali na crvene detalje s balonera, povezujući cijelu kombinaciju u smislenu cjelinu.

Ipak, najveću transformaciju donijela je njezina kosa. Taylor je svoju prepoznatljivu kratku crnu frizuru zamijenila dramatičnim, ledeno plavim bobom sa strogim razdjeljkom po sredini. Ova promjena boje dala joj je gotovo neprepoznatljiv, ali nevjerojatno šik izgled. Look je zaokružila elegantnim dvobojnim "slingback" cipelama s potpisom Chanela, velikim srebrnim naušnicama i uskim ovalnim sunčanim naočalama, potvrdivši da je majstorica detalja koji čine razliku.

Posebna moć zelene boje

Teyana je u Parizu pokazalan još jedno modno izdanje, ono koje besprijekorno vlada uličnom modom. Viđena ispred kultnog hotela Costes, zamijenila je prozirnu eleganciju s pariške revije za moćnu zelenu kombinaciju koja je odisala samopouzdanjem. Taylor je nosila kratku kožnu jaknu naglašenih linija u kombinaciji s balon hlačama.

Ovaj naizgled jednostavan, ali iznimno efektan spoj razbila je odabirom smeđih čizama s visokom petom, unoseći neočekivani zemljani ton koji je kombinaciji dao dubinu. Ovaj je look pokazao njezinu svestranost i dokazao da njezino poznavanje mode ne ovisi o blještavilu modne piste, već je urođeno. Sposobnost da iznese tako snažnu kombinaciju, a da pritom izgleda sofisticirano, a ne napadno, odlika je samo istinskih stilskih autoriteta.