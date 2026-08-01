Jason Momoa slavi rođendan: Godine mu itekako dobro stoje, a ove fotografije to potvrđuju

Jedan od najprepoznatljivijih glumaca današnjice, Jason Momoa, 1. kolovoza slavi 47. rođendan. Zvijezda "Aquamana" i "Igre prijestolja" izgradio je karijeru na ulogama karizmatičnih snagatora, no njegov privatni život, obilježen velikom ljubavlju i preokretima, jednako plijeni pažnju javnosti.

Od Havaja do Hollywooda

Put Josepha Jasona Namakaehe Momoe do vrha nije bio trenutačan. Rođen u Honoluluu, a odrastao u Iowi, karijeru je započeo kao model prije nego što je dobio ulogu u seriji "Spasilačka služba: Havaji". Svjetsku slavu donijela mu je uloga Khala Droga u HBO-ovom megahitu "Igra prijestolja". Iako se njegov lik pojavio samo u prvoj sezoni, ostavio je neizbrisiv trag i otvorio mu vrata Hollywooda. Uloga Arthura Curryja, odnosno Aquamana, u DC-jevom filmskom univerzumu, koju je prvi put odigrao 2016. godine, zacementirala je njegov status A-liste zvijezde i jednog od najtraženijih glumaca.

Brak, razvod i nova ljubav

Gotovo dva desetljeća, Moomin ljubavni život bio je sinonim za vezu s glumicom Lisom Bonet. Upoznali su se 2005. godine, a njihova veza, iz koje imaju dvoje djece, kćer Lolu i sina Nakoa-Wolfa, smatrana je jednom od najstabilnijih u Hollywoodu. Iako se dugo vjerovalo da su u braku od 2007., par se vjenčao u tajnosti tek u listopadu 2017. Početkom 2022. šokirali su svijet objavom o razlazu, a razvod je finaliziran u siječnju 2024. godine.

Nakon perioda medijskih nagađanja, Momoa je u svibnju 2024. potvrdio novu ljubavnu vezu. Njegovo srce osvojila je glumica Adria Arjona, kći poznatog gvatemalskog pjevača Ricarda Arjone. Par se upoznao na snimanju trilera "Sweet Girl" još 2019., no romansa je procvjetala znatno kasnije. Vezu je potvrdio serijom fotografija s putovanja u Japan, na kojima je Adriju nazvao "mi amor". Netom prije objave, zaintrigirao je fanove izjavom: "U vezi sam. Saznat ćete vrlo brzo". Od tada ne skrivaju sreću, a sve češće se zajedno pojavljuju na crvenim tepisima. Da dijele i zajedničke strasti, potvrdio je izjavom kako oboje vole motocikle. "Moja dama voli voziti. Svaki izgovor za više zagrljaja je dobar", rekao je šarmantni glumac.

Dok ulazi u novu životnu godinu, čini se da je Jason Momoa pronašao ravnotežu između uspješne karijere i ispunjenog privatnog života, spreman za nove avanture.

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