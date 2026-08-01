Slavne crvenokose: Najljepše glumice vatrene kose i tajna koju mnoge od njih skrivaju

Crvena kosa, najrjeđa prirodna boja kose koju ima manje od dva posto svjetske populacije, oduvijek je privlačila pažnju i nosila dozu misterije. Kroz povijest su je povezivali s vješticama, vatrenim temperamentom i buntovništvom, no Hollywood ju je pretvorio u simbol glamura, snage i upečatljive osobnosti - baš kakvu ima i Marina Kapov, glavna junakinja prve Voyo Original serije 'IQ 160'. Bilo da je riječ o prirodnom daru ili izboru stilista, crvena kosa postala je zaštitni znak brojnih velikih glumica, oblikujući njihove karijere i filmske persone.

Crvenokose dive Hollywooda i domaće glumačke scene dokaz su da posebnost može postati najveća prednost. Njihova vatrena kosa nije samo estetski detalj, već simbol samopouzdanja, hrabrosti i karizme. U svijetu koji često naginje uniformiranosti, upravo ih je ta različitost učinila nezaboravnima i potvrdila da se najviše pamte oni koji se usude istaknuti.

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