Slavne crvenokose: Najljepše glumice vatrene kose i tajna koju mnoge od njih skrivaju
Neva Žganec/Pixsell
Nataša Janjić Medančić
Jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih hrvatskih glumica, Nataša Janjić Medančić, prirodna je crvenokosa čija je pojava na ekranu i kazališnim daskama uvijek upečatljiva. Njezina kosa, često opisivana kao zaštitni znak, savršeno nadopunjuje njezinu energiju i svestranost, bilo da je riječ o dramskim ili komičnim ulogama. Svojom autentičnošću i talentom postala je jedna od vodećih figura svoje generacije.
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POSEBNA BOJA

Slavne crvenokose: Najljepše glumice vatrene kose i tajna koju mnoge od njih skrivaju

Ana Ivančić
1. kolovoza 2026.

Crvena kosa, najrjeđa prirodna boja kose koju ima manje od dva posto svjetske populacije, oduvijek je privlačila pažnju i nosila dozu misterije. Kroz povijest su je povezivali s vješticama, vatrenim temperamentom i buntovništvom, no Hollywood ju je pretvorio u simbol glamura, snage i upečatljive osobnosti - baš kakvu ima i Marina Kapov, glavna junakinja prve Voyo Original serije 'IQ 160'. Bilo da je riječ o prirodnom daru ili izboru stilista, crvena kosa postala je zaštitni znak brojnih velikih glumica, oblikujući njihove karijere i filmske persone.

Crvenokose dive Hollywooda i domaće glumačke scene dokaz su da posebnost može postati najveća prednost. Njihova vatrena kosa nije samo estetski detalj, već simbol samopouzdanja, hrabrosti i karizme. U svijetu koji često naginje uniformiranosti, upravo ih je ta različitost učinila nezaboravnima i potvrdila da se najviše pamte oni koji se usude istaknuti.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

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