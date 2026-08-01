Blake Lively pokazala kako prugasta košulja može izgledati luksuzno uz jedan efektan detalj
Blake Lively snimljena je na ulicama New Yorka tijekom izlaska sa suprugom Ryanom Reynoldsom, a njezina modna kombinacija savršen je primjer opuštenog gradskog šika s dozom luksuza. Iako se oslonila na klasične komade koje mnogi već imaju u ormaru, upravo su upečatljivi modni dodaci cijelom izdanju dali poseban karakter.
Plavo-crvena kombinacija koja ne prolazi nezapaženo
Glavni komad outfita bila je oversized pamučna košulja s plavo-bijelim okomitim prugama, koju je nosila ležerno raskopčanu preko jednostavnog bijelog topa. Kombinaciju je upotpunila klasičnim plavim trapericama ravnog kroja s podvrgnutim nogavicama, stvarajući bezvremenski spoj koji uvijek izgleda moderno.
Dizajnerski modni dodatak zvijezda je stylinga
Pravu dozu luksuza unijela je jarko ružičasta, gotovo crvena Hermès Birkin torba od brušene kože. Ovaj kultni model, čija se vrijednost na tržištu preprodaje procjenjuje na oko 68 tisuća dolara, dodatno je personalizirala elegantnom svilenom maramom omotanom oko ručke.
Umjesto neutralne obuće, Blake je odabrala svijetloplave natikače s otvorenim prstima i nižom potpeticom koje su se savršeno uklopile uz košulju, dok su šarene narukvice oko gležnja cijelom izdanju dale razigran i pomalo boho prizvuk.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!