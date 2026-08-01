Od cipela do jakni: Crveni komadi i dalje su među najvećim modnim hitovima

Od upečatljivih cipela i romantičnih haljina do elegantnih košulja i laganih jakni, crveni komadi će osvježiti svaku garderobu i lako vas pratiti iz preostalih ljetnih dana u prve jesenske kombinacije

Crvena boja već sezonama ne silazi s modne scene, a njezina popularnost ne jenjava ni ovog ljeta. Naprotiv, postala je jedan od onih trendova koji se lako prilagođavaju svakoj sezoni i uvijek uspijevaju podići čak i najjednostavniju kombinaciju. Bilo da se odlučite za upečatljivu haljinu, elegantnu košulju ili samo detalj u obliku cipela ili torbice, crveni komadi unose svježinu i dozu odvažnosti u svaku garderobu.

Posebno su praktični upravo sada, u preostalim ljetnim tjednima, ali i tijekom prijelaznog razdoblja kada tražimo komade koji će jednako dobro funkcionirati uz lagane ljetne outfite i prve jesenske slojevite kombinacije.

Crvene cipele i dalje su među najpoželjnijim modnim dodacima

Ako postoji jedan crveni komad koji je posljednjih mjeseci osvojio modne zaljubljenice, onda su to definitivno cipele. Balerinke, sandale, slingback modeli, mokasinke pa čak i tenisice u nijansama crvene boje postale su omiljeni način za unošenje takozvanog pop of colour efekta u svakodnevne kombinacije.

Odlično izgledaju uz traperice, bijele lanene hlače, neutralne tonove poput bež, sive ili crne, ali i uz prugaste komade koji su također veliki hit ove sezone. Dovoljan je samo jedan crveni detalj da cijeli outfit izgleda zanimljivije i modernije.

Haljine, košulje i lagane jakne koje ćete nositi i na jesen

Osim obuće, sve su popularniji i odjevni komadi u crvenim tonovima. Lepršave haljine idealan su izbor za ostatak ljeta, dok će crvene košulje, tanki pleteni puloveri i lagane jakne bez problema pronaći mjesto i u garderobi za prve jesenske dane.

Upravo zato crvena boja predstavlja odličnu investiciju - dovoljno je upečatljiva da osvježi klasične kombinacije, a istovremeno dovoljno bezvremenska da ćete je lako kombinirati iz sezone u sezonu. Ako inače birate neutralnu paletu, jedan crveni komad može biti najjednostavniji način da osvježite svoj stil bez velikih promjena.

Bez obzira tražite li efektne cipele, romantičnu haljinu ili laganu jaknu koja će vas pratiti i tijekom prijelaznog razdoblja, crvena je boja kojoj se ove sezone itekako isplati dati priliku. Sjajnu ponudu crvenih komada za ljeto, ali i prve jesenske dane pronašli smo u Zari i Massimo Duttiju, a favorite donosimo u nastavku.

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 50 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 150 €

Massimo Dutti -220 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 45 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

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