Jason Momoa s ružičastom pedikurom na crvenom tepihu. Pristaje li to najpoželjnijem muškarcu na svijetu?

Jason Momoa napravio je hrabru modnu izjavu odjenuvši se od glave do pete u ružičasto na premijeri filma In The Hand Of Dante na Venecijanskom filmskom festivalu. Iako smo ga navikli viđati u muževnim, strogim izdanjima, ovoga puta nas je iznenadio svojim neobičnim odabirom.

Profimedia

46-godišnji glumac prošetao je crvenim tepihom s ružičastim pedikurom i ružičastim Birkenstock sandalama. Za razliku od uobičajenog klasičnog smokinga na premijerama, Jason se potpuno odlučio za živopisnu kombinaciju.

Profimedia

Izabrao je roza laneno odijelo, bijelu košulju koju je raskopčao, pa je cjelokupan outfit djelovao istovremeno i ležerno i efektno. U fokusu su bili njegovi ružičasti nokti na nogama koji su iznenadili sve prisutne. Zgodni glumac bio je odlično raspoložen na filmskom događaju.