Haljine s uzorcima najveći su hit ljeta: Pogledajte koje modele nose Zagrepčanke

Ljeto je nezamislivo bez laganih haljina, a ove sezone posebno su se istaknuli modeli ukrašeni različitim uzorcima. Zagrebačka špica ponovno je pokazala kako su upravo haljine s printom jedan od najpoželjnijih komada u garderobi brojnih žena, bez obzira na godine ili stil odijevanja.

Sudeći prema fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, među najpopularnijim izborima svakako su haljine s točkastim uzorkom, koje su ove godine doživjele veliki povratak. Ovaj bezvremenski motiv unosi dozu retro šarma, a istovremeno djeluje elegantno i ženstveno. Jednako su popularni i cvjetni uzorci koji iz sezone u sezonu ostaju nezaobilazan simbol ljeta te savršeno pristaju uz opuštene dnevne, ali i nešto svečanije kombinacije.

Veliku pažnju privlače i prugasti modeli koji svojim linijama vizualno izdužuju figuru, dok su najodvažnije ljubiteljice mode posegnule za haljinama ukrašenima apstraktnim motivima i printovima koji podsjećaju na umjetnička platna. Takvi modeli lako postaju središnji dio svakog stylinga i ne zahtijevaju mnogo dodataka. Osim uzoraka, ovog ljeta dominiraju i lagani, prozračni materijali koji pružaju udobnost tijekom visokih temperatura. Lepršavi krojevi, asimetrični izrezi, vezanje oko vrata i zanimljivi detalji na leđima dodatno podižu atraktivnost ovih modela i daju im suvremen prizvuk. Kada je riječ o bojama, na ulicama se mogu vidjeti i nježne pastelne nijanse i intenzivni tonovi koje je nemoguće ne primijetiti.