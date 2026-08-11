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Horoskop za srijedu: Ovnovi trebaju izbjegavati impulzivne odluke, blizanci imaju briljantne ideje

Žena.hr
11. kolovoza 2026.
Horoskop za srijedu: Ovnovi trebaju izbjegavati impulzivne odluke, blizanci imaju briljantne ideje
Shutterstock
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Srijeda je astrološki je jedan od najvažnijih dana godine. Na nebu se odvija potpuna pomrčina Sunca u znaku lava, fenomen koji djeluje kao okidač za sudbinske promjene. Utjecaj će se osjećati mjesecima, donoseći prilike za hrabre iskorake u ljubavi i karijeri te duboko preispitivanje osobnih ciljeva

Ovan

LJUBAV: Pomrčina aktivira vaše polje romantike. Slobodnima se otvara prilika za novu ljubav, dok parovi unose svježu strast u vezu. Energija je potentna za planiranje budućnosti. POSAO: Kreativnost je na vrhuncu. Vaše originalne ideje su zapažene, a moguća je i ponuda koja vam omogućuje da unovčite svoj talent. Predstavite planove bez straha. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, no pripazite na impulzivne odluke.

Bik

LJUBAV: U fokusu su dom i obitelj. Pomrčina donosi priliku za rješavanje starih nesuglasica i jačanje osjećaja sigurnosti u vezi. Mogući su iskreni razgovori o budućnosti. POSAO: Razmišljate o poslu od kuće ili o velikoj renovaciji. Dan je idealan za početak projekata vezanih uz nekretnine. Stvarate temelje za dugoročnu stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna stabilnost je ključna. Nađite vremena za odmor.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je danas ključna. Važan razgovor može razjasniti nejasnoće u odnosu. Slobodni bi mogli upoznati nekog intrigantnog kroz dopisivanje ili na kraćem putu. POSAO: Vaše ideje su briljantne. Očekuje vas potpisivanje važnog ugovora. Otvaraju se prilike za učenje i suradnje koje vam mogu promijeniti perspektivu i donijeti uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste vrlo aktivni. Zapišite važne ideje.

Rak

LJUBAV: Intenzivne emocije izlaze na površinu, a Mars u vašem znaku daje vam veliku energiju. Partner može tražiti više pažnje, a iskren razgovor donijet će obostrano olakšanje. POSAO: Pomrčina aktivira vaše polje financija. Idealno je vrijeme za početak novog posla ili pregovore o povišici. Vaša sposobnost da unovčite talente sada je naglašena. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se kao da ste skinuli teret. Čuvajte svoju energiju.

Lav

LJUBAV: Vi ste zvijezda dana. Pomrčina u vašem znaku donosi moćnu energiju za osobnu transformaciju i nove početke. Hrabro pokažite tko ste i privucite autentične odnose. POSAO: Vaš trud dolazi do izražaja. Ovo je idealan dan za traženje promaknuća ili pokretanje vlastitog projekta. Financijski dobici su izgledni. Preuzmite vodeću ulogu. ZDRAVLJE&SAVJET: Samopouzdanje vam je na vrhuncu. Iskoristite ga za pozitivne promjene.

Djevica

LJUBAV: Potrebno vam je vrijeme za sebe kako biste u miru razmislili o osjećajima. Ovo je period introspekcije i otpuštanja prošlosti. Pripremate se za novu, čišću fazu u ljubavi. POSAO: Pomrčina aktivira vaše polje podsvijesti. Možete doći do važnih spoznaja o karijeri ili otkriti skrivene informacije. Završetak jednog ciklusa otvara vrata za nešto novo. ZDRAVLJE&SAVJET: Duhovni mir je prioritet. Meditacija će vam pomoći da se oporavite.

Vaga

LJUBAV: Venera u vašem znaku donosi vam šarm. Pomrčina aktivira društveni život i otvara prilike za nova poznanstva. Prijateljstvo se lako može pretvoriti u romansu. POSAO: U fokusu su timski rad i dugoročni planovi. Novi kontakti i suradnje mogu pokrenuti projekt o kojem ste sanjali. Ovo je dan za druženje s istomišljenicima i stvaranje novih ideja. ZDRAVLJE&SAVJET: Okružite se ljudima koji vas inspiriraju. Vaša društvena mreža je snaga.

Škorpion

LJUBAV: Vaša intuicija je iznimno oštra. Pomrčina donosi preokrete koji vas mogu potaknuti da prekinete odnose koji vas više ne ispunjavaju. Djelujete iz potrebe za autentičnošću. POSAO: Ovo je ključan dan za posao. Pomrčina u polju javnog statusa donosi priliku za promaknuće ili promjenu posla. Vrijeme je da ciljate na sam vrh i pokažete što znate.ZDRAVLJE&SAVJET: Odluke koje danas donesete bit će važne. Vjerujte svom unutarnjem glasu.

Strijelac

LJUBAV: Spremni ste za avanturu, a pomrčina budi vašu želju za istraživanjem. Slobodni bi mogli upoznati nekog na putovanju, a zauzeti unose svježinu u vezu planiranjem putovanja. POSAO: Otvaraju se vrata prema inozemstvu, obrazovanju ili izdavaštvu. Ovo je savršen dan da se odvažite na nešto novo, bilo da je riječ o upisivanju tečaja ili pokretanju projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš optimizam je zarazan. Iskoristite ga da pokrenete sebe i druge.

Jarac

LJUBAV: Teme povjerenja i intimnosti su u prvom planu. Pomrčina vas potiče na duboke i iskrene razgovore s partnerom koji mogu iscijeliti stare rane i ojačati vašu vezu. POSAO: U fokusu su zajedničke financije. Moguć je neočekivani financijski priljev, rješenje duga ili prilika za dobru investiciju. Donosite pametne odluke za dugoročnu stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Suočavanje s dubokim emocijama može biti iscrpljujuće. Oslobodite se stresa.

Vodenjak

LJUBAV: Pomrčina se događa u vašem polju partnerstva. Ovo je dan za nove početke. Slobodni imaju priliku upoznati nekog značajnog, dok zauzeti mogu podići vezu na višu razinu. POSAO: Suradnje su ključne. Moguće je potpisivanje važnog ugovora ili početak partnerstva koje će se pokazati iznimno plodonosnim. Vaša sposobnost za timski rad dolazi do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Balansiranje vlastitih i tuđih potreba bit će izazov. Komunicirajte granice.

Ribe

LJUBAV: Vrijeme je za emocionalno čišćenje. Pomrčina vas potiče da preispitate odnose i prekinete one koji vam crpe energiju. U postojećim vezama tražit ćete više ravnopravnosti. POSAO: Promjene se događaju u vašem radnom okruženju. Moguća je ponuda za bolji posao ili prilika da reorganizirate obaveze na način koji vam više odgovara. Fokus je na zdravijem radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se svom blagostanju. Idealan dan za uvođenje novih, zdravijih navika.

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ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za srijedu: Ovnovi trebaju izbjegavati impulzivne odluke, blizanci imaju briljantne ideje