Kakvi prizori! Čitateljice su podijelile svoje najljepše trenutke s ljetovanja

Ljeto je vrijeme stvaranja uspomena, a najljepše među njima često ostanu zabilježene na fotografijama. Zato smo na Facebook stranici Žena.hr pozvali naše čitateljice da s nama podijele svoje omiljene fotografije s godišnjeg odmora - od skrivenih uvala i rajskih plaža do trenutaka potpunog opuštanja uz more.

Odaziv je bio sjajan: na pristiglim se fotografijama izmjenjuju pješčane i šljunčane plaže, stijene koje uranjaju u kristalno čisto more, mirisne borove šume, tirkizne uvale i pogledi koji izgledaju kao da su sišli s najljepših razglednica.

Posebno su nas oduševili nevjerojatni zalasci sunca koji nebo boje u zlatne, ružičaste i narančaste tonove, kao i romantični trenuci udvoje uz more. Bezbrižna jutarnja kupanja, čitanje knjige u hladu i šetnje uz obalu podsjećaju da ljepota ljeta često leži upravo u malim, spontanim trenucima.

Svaka fotografija priča svoju priču i otkriva koliko su različiti načini na koje doživljavamo ljeto. Nekima je to mirna uvala daleko od gužve, drugima živopisna gradska plaža, a trećima pogled s broda na beskrajno plavetnilo.

U galeriji pogledajte izbor fotografija i dopustite da vas povedu na malo putovanje najljepšim dijelovima hrvatske obale i otoka, ali i zanimljivih destinacija u inozemstvu. Možda upravo među njima pronađete inspiraciju za svoje sljedeće ljetno odredište. Što se nas tiče, ovi prizori definitivno bude želju da odmah spakiramo svoje kofere i dignemo sidro!