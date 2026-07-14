Ovo su najljepše plaže Jadrana: Čitateljice su nam otkrile čarobna mjesta

Nakon što smo na Facebook stranici Žena.hr pozvale naše čitateljice da s nama podijele fotografije svojih omiljenih plaža, pristigle su brojne prekrasne uspomene iz svih krajeva hrvatske obale. Od pješčanih uvala savršenih za obiteljski odmor, preko šljunčanih plaža s tirkiznim morem, pa sve do skrivenih stjenovitih kutaka koji pružaju potpuni mir - svaka fotografija priča svoju ljetnu priču.

U ovoj galeriji donosimo izbor fotografija koje su nam poslale naše čitateljice. Njihovi kadrovi još jednom potvrđuju koliko je Jadran raznolik i poseban te zašto ga mnogi s razlogom smatraju jednim od najljepših na svijetu.

Hvala svim čitateljicama koje su sudjelovale i podijelile s nama svoje omiljene ljetne destinacije. Uživajte u galeriji i možda upravo među ovim fotografijama pronađete inspiraciju za svoj sljedeći izlet ili godišnji odmor.

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