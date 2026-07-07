Chanelova revija u Parizu privukla slavne: Od Teyane Taylor do Deneuve, svi su bili tamo

Pariški tjedan visoke mode za jesen/zimu 2026./2027. u punom je jeku, a unatoč vrućinama, grad je ponovno epicentar stila. U gustom rasporedu od trideset modnih kuća, jedan je događaj bio posebno iščekivan: revija Chanela. Danas je kreativni direktor Matthieu Blazy predstavio svoju drugu haute couture kolekciju, a događaj je privukao impresivnu listu poznatih lica.

Glumačke legende i nova lica

Prvi redovi potvrdili su status Chanela kao magneta za najveće svjetske zvijezde. Među njima se istaknula britanska glumica i modna ikona Tilda Swinton, poznata po svojoj avangardnoj estetici. Društvo joj je pravio miljenik publike, glumac Pedro Pascal. Reviju nisu propustile ni holivudska zvijezda Lupita Nyong’o, kao ni legenda francuskog filma Catherine Deneuve. Uz bok veteranima sjedile su i mlade nade poput zvijezde serije "Euforija" Alexe Demie i glumice Sarah Pidgeon, dokazujući Chanelovu privlačnost koja se proteže kroz generacije.

Ikone stila s glazbene i modne scene

Osim filmskog svijeta, Chanelovu viziju došle su podržati i druge istaknute ličnosti. Francuska pjevačica i dugogodišnja muza kuće, Vanessa Paradis, pojavila se u društvu glumice Chiare Mastroianni. Američka pjevačica Teyana Taylor također je bila među gošćama, kao i kineska glumica Zhang Zifeng. Posebno mjesto u prvom redu zauzela je članica monegaške kraljevske obitelji Charlotte Casiraghi, koja je i ambasadorica brenda. Prisutni su bili i kineski glumac William Chan te japanski redatelj Hirokazu Kore-eda, potvrđujući globalni utjecaj modne kuće Chanel.

Više od same revije

Iako su oči javnosti bile uprte u slavne goste, s nestrpljenjem se iščekivala i sama kolekcija. Ovo je tek druga Blazyjeva haute couture revija za Chanel, a modni svijet pomno prati smjer u kojem vodi slavnu parišku kuću. Tjedan visoke mode nije samo platforma za predstavljanje vrhunskog umijeća i ručnog rada, već i pokazatelj kretanja cjelokupne luksuzne industrije. Događaji poput ovog, gdje se susreću umjetnost i moda, služe kao moćna komunikacijska platforma.

Chanel je još jednom potvrdio svoj status ključnog događaja pariškog modnog kalendara. Zvjezdana postava u publici samo je dodatno naglasila ekskluzivnost i privlačnost brenda koji uspješno balansira između svog bogatog nasljeđa i suvremene, moderne vizije.