Počeo je Tjedan visoke mode u Parizu: Dior slavi kiparstvo u rascvjetanom vrtu

Pariški Tjedan visoke mode (Haute Couture) za jesen/zimu 2026.-2027., koji je započeo u ponedjeljak, 6. srpnja, i traje do četvrtka, 9. srpnja, otvorio je svoja vrata u uzavreloj atmosferi, ne samo zbog ljetnih vrućina koje još uvijek drže grad pod opsadom, već i zbog kreativne energije koja je eruptirala već prvog dana. Kalendar je otvorilo nekoliko modnih titana, a posebnu je pažnju privukla kuća Dior, koja je proslavila skulpturalnu ljepotu u rascvjetanom vrtu.

Diorova oda ženstvenosti i prirodi

Svoju priču o suvremenom luksuzu Dior je ispričao u vrtovima muzeja Rodin. Bila je to druga haute couture kolekcija Jonathana Andersona za slavnu kuću, a inspiraciju je pronašao u radovima američke kiparice Lynde Benglis. Andersonova vizija bila je meka, slojevita i izrazito ženstvena, bogata teksturama poput resa, plisiranih mašni i ručno oblikovanih cvjetnih aplikacija. Predstavio je voluminozne suknje od srebrne mreže te tehnike plisiranja i vezivanja čvorova koje su referirale na Benglisine skulpture. Posebnu pažnju privukla je poluprozirna vjenčanica, što je potaknulo spekulacije s obzirom na vijest da je upravo on dizajnirao vjenčanicu za Taylor Swift. Njegov suptilniji pristup modernom luksuzu pratili su iz prvog reda Sabrina Carpenter te Priyanka Chopra i Nick Jonas.

Prvi dan Tjedna visoke mode postavio je visoka očekivanja. Lirskom romantikom Jonathana Andersona, Pariz je potvrdio svoj status epicentra modne inovacije. S nestrpljenjem se očekuju nadolazeće revije kuća Chanel, Balenciaga i Jean Paul Gaultier, koje će definirati smjer visoke mode za sezonu.