Veliko finale Eurosonga 2026. u Beču: Lelekice su spremne za pobjedu

16. svibnja 2026.
Sve je spremno za veliko finale ovogodišnjeg, 70. po redu, Eurosonga, na kojem naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju trinaeste

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga večeras dostiže vrhunac u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, gdje će se 25 zemalja boriti za pobjedu. Dok kladionice imaju jasnog favorita, nepredvidljivi glasovi publike mogli bi, kao i uvijek, donijeti neočekivano iznenađenje.

Predstavnice Hrvatske, etno-pop sastav Lelek s pjesmom "Andromeda", spremne su za nastup. Korina Olivija Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak izvest će svoju emotivnu folk-pop baladu kao trinaeste po redu. Iako Lelek ne spada u najuži krug favorita, prema ljestvicama favorita za pobjedu smjestio se na solidno 13. mjesto, što ostavlja prostor za nadu u dobar plasman. Njihov autentičan zvuk i emotivna priča mogli bi pronaći put do srca publike i žirija diljem Europe.

Djevojke iz Leleka objavile su snimku s legendarnom ukrajinskom pobjednicom Eurosonga 2004. godine, Ruslanom, s kojom su zapjevale njezin hit "Wild Dances". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redoslijed nastupa u finalu Eurosonga

1. Švedska: Clara Klingenström - "Behöver inte dig idag"

2. Ukrajina: Go_A - "Kalyna"

3. Njemačka: Malik Harris - "Rockstars"

4. Luksemburg: TALI - "Fighter"

5. Izrael: Eden Golan - "Hurricane"

6. Litva: Silvester Belt - "Luktelk"

7. Francuska: Slimane - "Mon amour"

8. Italija: Angelina Mango - "La noia"

9. Srbija: Teya Dora - "Ramonda"

10. Finska: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

11. Portugal: Iolanda - "Grito"

12. Armenija: Ladaniva - "Jako"

13. Hrvatska: Lelek - "Andromeda"

14. Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander - "Dizzy"

15. Grčka: Akylas - "Ferto"

16. Švicarska: Nemo - "The Code"

17. Gruzija: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

18. Austrija: Kaleen - "We Will Rave"

19. Norveška: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

20. Estonija: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

21. Latvija: Dons - "Hollow"

22. Australija: Delta Goodrem - "Eclipse"

23. Belgija: Mustii - "Before the Party's Over"

24. Cipar: Silia Kapsis - "Liar"

25. Poljska: Luna - "The Tower"

Prognoze

Prema prognozama, Finska je uvjerljivi favorit. Duo Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom "Liekinheitin" (Bacač plamena) osvojio je publiku spojem moćne violine i pop-rock zvuka. Kladionice im daju oko 44 posto šanse za pobjedu, a popularnosti je pridonijela i posebna dozvola EBU-a da Lampenius violinu svira uživo. Odmah iza Finske, kao konkurenti ističu se Australija i Grčka. Australska pop zvijezda Delta Goodrem sa svojom baladom "Eclipse" donosi klasični eurovizijski zvuk koji cilja na glasove žirija, dok Grk Akylas s otkačenom pjesmom "Ferto" predstavlja osvježenje i favorita iz sjene. Analitičari ne otpisuju ni Norvešku, čiji Jonas Lovv s rock himnom "Ya Ya Ya" podsjeća na pobjednički Måneskin iz 2021. U krugu favorita spominju se i Francuska te Ujedinjeno Kraljevstvo.

