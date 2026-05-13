Lelek prošle u finale Eurosonga 2026.: Njihov nastup sve je ostavio bez daha

Grupa Lelek jučer je u Beču u prvoj polifinalnoj večeri Eurosonga 2026. izborila prolazak u finale. Djevojke iz skupine dale su sve od sebe da svoju pjesmu "Andromeda" izvedu najbolje do sada, a ako je suditi po reakcijama, u tome su i uspjele.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak napravile su pravi show na pozornici Arene Wiener Stadthalle i dale svoju dušu u pjesmu koja prenosi važnu poruku o identitetu, hrabrosti i patnji žena.

Sinoć je na bečkoj pozornici Eurosonga nastupilo 17 izvođača, od kojih se 15 natjecalo za prolaz u finale. Italija i Njemačka, kao i Francuska te Ujedinjeno Kraljevstvo, imaju izravan prolazak u finale. Osim Leleka, u finale su prošli i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Drugo polufinale u četvrtak, 14. svibnja, a veliko finale u subotu, 16. svibnja.

